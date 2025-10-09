ов вариант на COVID-19, наречен неофициално „Франкенщайн“, се разпространява бързо в Европа и предизвиква тревога сред медицинските специалисти заради по-високата си заразност, съобщава SRF.

Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) към началото на септември новият вариант XFG вече представлява над 80% от новорегистрираните случаи на COVID-19 на континента, ставайки доминиращ щам.

Специалистът по инфекциозни болести Алесандро Диана от платформата InfoVac обясни пред швейцарската телевизия RTS, че този вариант представлява комбинация от два подварианта на Омикрон. Той уточни, че хората, които в момента имат симптоми като настинка – възпалено гърло, болки в тялото и течащ нос – могат да са заразени именно с този вариант на COVID-19.

Въпреки по-високата си заразност, XFG не се счита за по-опасен от предишните щамове. Симптомите остават сходни с типична респираторна инфекция: течащ нос, възпалено гърло, мускулни болки и общо неразположение.

Диана уверява, че наличните ваксини остават ефективни срещу „Франкенщайн“. Ваксинацията в момента се препоръчва главно за рискови групи – хора над 65 години, лица с хронични заболявания и бременни жени.

„Основният ни приоритет в общественото здравеопазване е натискът върху здравната система. В момента болниците не са претоварени и ситуацията е под контрол“, подчерта експертът.

Лекарите отбелязват още, че COVID-19 все повече се проявява със сезонен характер, подобно на грипа. Ваксинациите се извършват по подобен принцип, като основната цел е защита на уязвимите групи по време на сезонни огнища.

Какво представлява вариантът „Франкенщайн“?

Вирусите могат да претърпяват промени в генетичната си структура с течение на времето. Понякога тези промени се проявяват като малки мутации.

Понякога се комбинират генетични фрагменти от различни подтипове, което води до образуване на рекомбинантни варианти. Поради тази особеност вариантът е наречен „Франкенщайн“.

В момента един от най-забележителните рекомбинантни варианти е бързо разпространяващият се вариант JN.1, произлязъл от линията на Омикрон. Учените внимателно наблюдават дали новите хибридни структури на вируса могат по-лесно да избегнат имунната система.

Какви са симптомите на варианта „Франкенщайн“?

Симптомите на варианта „Франкенщайн“ са до голяма степен подобни на тези при предишните варианти на COVID-19. Обикновено включват леки настинкоподобни прояви:

Възпалено гърло

Течащ нос и запушен нос

Суха кашлица

Умора и мускулни болки

Лека температура

Загуба на апетит

Въпреки че при някои хора заболяването може да протече леко, то може да бъде по-тежко при лица със слаба имунна система. Особено при появата на сериозни симптоми като задух, болка в гърдите или висока температура, трябва да се потърси медицинска помощ.



Какви са методите за превенция и лечение на варианта „Франкенщайн“?

В момента няма специфично лечение за варианта „Франкенщайн“. Процесът на лечение е подобен на този при други варианти на COVID-19. Лечението се подбира според симптомите и хода на заболяването.

Ваксинация: Съществуващите ваксини се смятат за ефективни при намаляване на тежкото протичане на болестта и хоспитализациите. Макар че защитата срещу нови варианти може да намалее, ваксините остават основна превантивна мярка.

Поддържащо лечение: Могат да се използват средства за понижаване на температурата, прием на течности, почивка и сиропи за кашлица за облекчаване на симптомите.

Защитни мерки: Носенето на маски, поддържането на хигиена на ръцете, спазването на социална дистанция и избягването на тълпи са важни мерки за предпазване.

Докато продължават изследванията върху варианта „Франкенщайн“, е важно индивидуалните предпазни мерки да се поставят на първо място. Тъй като хода и тежестта на заболяването варират при всеки човек, при появата на симптоми трябва да се потърси медицинска консултация.

Защо се нарича вариант „Франкенщайн“?

Името „Франкенщайн“ се използва метафорично, защото вариантът съдържа генетични материали от различни подтипове на COVID-19.

Опасен ли е вариантът „Франкенщайн“?

Настоящите данни показват, че вариантът е заразен, но няма увеличение в тежестта на заболяването.

Има ли защитна роля храненето и начинът на живот срещу варианта „Франкенщайн“?

Балансът на хранене, редовната физическа активност, достатъчният сън и справянето със стреса могат да укрепят имунната система и да повишат устойчивостта към инфекции.

Може ли този вариант на COVID-19 да предизвика симптоми в очите?

Да, някои пациенти могат да имат конюнктивит, зачервяване и сълзене. В такива случаи е препоръчително да се консултирате с очен специалист.