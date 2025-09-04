В България липсват 340 лекари в спешната помощ, но никой не предлага част от местата да се заемат от парамедици, сочи анализ на Съюза на парамедиците в България. Данните са на база запитване по Закона за достъп до обществена информация до Министерството на здравеопазването и Центъра за спешна медицинска помощ, съобщава БНТ.

В София свободните места са 102 или над 40% от всички, в Силистра липсата е в размер на 60 на сто, в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе и Сливен не достигат над 30% медици в Спешната помощ. През летния сезон в Бургас липсват 20 фелдшери, а населението достига до 2 млн. души.



Най-малък недостиг се наблюдава в Кърджали, Стара Загора и Перник.



Има дни, в които цели областни градове остават без нито един лекарски екип. Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4 - 6 линейки за целия град и околните села. В цялата страна има трайно незаети 340 лекарски места. Въпреки увеличеното възнаграждение, лекарите категорично отказват да работят в спешната помощ, а с незаетите бройки не се прави нищо, пишат още от Съюза на парамедиците.



"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава", посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза.



Оказва се, че освен че не се трансформират в места за парамедици, свободните бройки са недостъпни и за лекари на граждански договор заради бюрократични правила.



От Съюза на парамедиците настояват за законодателна реформа, която да позволява назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност, възможност лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост.



Сред предложенията са още специализантите държавна поръчка да полагат минимум три добре платени дежурства в ЦСМП на месец.



Според Съюза на парамедиците щатните разписания в системата на Спешната помощ не отразяват реалността. Времето за пристигане на екип - 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия, допълват парамедиците.