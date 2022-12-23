Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява графика на дежурните си лаборатории в страната в почивните дни за Коледа и Нова година.
От „ЛИНА” пожелават на всички светли и благословени празници. Бъдете здрави!
БУРГАС
24.12.2022
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.
ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. "Меден рудник", бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.
25.12.2022
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
26.12.2022
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.
ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.
27.12.2022 – 28.12.2022
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.
ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. "Меден рудник", бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.
01.01.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 08:00 – 13:00 ч.
02.01.2023
бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.
к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.
ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.
ж.к. "Меден рудник", бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.
ПОМОРИЕ
ул. „Македония” №23
24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
АЙТОС
ул. „Райна Княгиня” №2
24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
КАРНОБАТ
ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат)
24.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 - 02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
ул. „Алекси Нейчев” №14
24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
ЯМБОЛ
ул. „Жельо Войвода” № 11
24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
ВАРНА
24.12.2022
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
ул. „Дойран" №6
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А
ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20
ул. „Мадара” №22
08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 почивен ден
26.12.2022
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 – 12:00 ч.
27.12.2022 – 28.12.2022
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
ул. „Дойран" №6
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А
ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20
08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
ул. „Дойран" №6
кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А
ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20
08:00 – 12:00 ч.
СЛИВЕН
ул. „Криволак” №9, ет. 2
24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
СТАРА ЗАГОРА
бул. „Руски” №47
24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.
ПЛОВДИВ
24.12.2022
Централна лаборатория /район „Тракия”, к-с „Олимпия” (с-у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00 ч.
ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00 ч.
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022
Централна лаборатория район „Тракия”, к-с „Олимпия” (с-у входа на „Акваленд”): 08:00 – 12:00 ч.
ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00 ч.
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023
Централна лаборатория район „Тракия”, к-с „Олимпия” (с-у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00 ч.
ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00 ч.
бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00 ч.
АСЕНОВГРАД
ул. „Хан Аспарух” 13Б
24.12.2022 08:00 – 13:00 ч.
25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни
27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.
01.01.2023 почивен ден
02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.