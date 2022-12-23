Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява графика на дежурните си лаборатории в страната в почивните дни за Коледа и Нова година.

От „ЛИНА” пожелават на всички светли и благословени празници. Бъдете здрави!

БУРГАС

24.12.2022

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. "Меден рудник", бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.

25.12.2022

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

26.12.2022

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.

27.12.2022 – 28.12.2022

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. "Меден рудник", бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.

01.01.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 08:00 – 13:00 ч.

02.01.2023

бул. „Стефан Стамболов” №132: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №75: 07:30 – 13:00 ч.

к-с „Зорница”, бл. №57: 07:30 – 12:00 ч.

ул. „Цар Симеон I” №82: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. „Меден рудник”, бл. №185: 07:30 – 12:00 ч.

ж.к. "Меден рудник", бл. №383: 07:30 – 12:00 ч.

ПОМОРИЕ

ул. „Македония” №23

24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

АЙТОС

ул. „Райна Княгиня” №2

24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

КАРНОБАТ

ул. „Стара планина” №180 (МБАЛ Карнобат)

24.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 - 02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

ул. „Алекси Нейчев” №14

24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

ЯМБОЛ

ул. „Жельо Войвода” № 11

24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

ВАРНА

24.12.2022

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

ул. „Дойран" №6

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А

ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20

ул. „Мадара” №22

08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 почивен ден

26.12.2022

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40: 08:00 – 12:00 ч.

27.12.2022 – 28.12.2022

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

ул. „Дойран" №6

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А

ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20

08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

ул. „Дойран" №6

кв. Аспарухово, ул. „Народни будители” №3А

ж.к. „Владислав Варненчик” над бл. №20

08:00 – 12:00 ч.

СЛИВЕН

ул. „Криволак” №9, ет. 2

24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

СТАРА ЗАГОРА

бул. „Руски” №47

24.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

ПЛОВДИВ

24.12.2022

Централна лаборатория /район „Тракия”, к-с „Олимпия” (с-у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00 ч.

ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00 ч.

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022

Централна лаборатория район „Тракия”, к-с „Олимпия” (с-у входа на „Акваленд”): 08:00 – 12:00 ч.

ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00 ч.

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023

Централна лаборатория район „Тракия”, к-с „Олимпия” (с-у входа на „Акваленд”): 08:00 – 13:00 ч.

ул. „Съединение” №43: 08:00 – 12:00 ч.

бул. „Цар Борис III Обединител” №33: 08:00 – 12:00 ч.

АСЕНОВГРАД

ул. „Хан Аспарух” 13Б

24.12.2022 08:00 – 13:00 ч.

25.12.2022 – 26.12.2022 почивни дни

27.12.2022 – 28.12.2022 08:00 – 12:00 ч.

01.01.2023 почивен ден

02.01.2023 08:00 – 12:00 ч.

www.lina-bg.com