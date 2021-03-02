Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява дежурните си лаборатории на националния празник 3-ти март.
Бургас
бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)
07:30 - 13:30
к-с „Зорница”, бл. №75
07:30 - 13:30
к-с „Меден рудник", бл. №185 (PCR проби)
07:30 - 12:00
бул. „Демокрация” №67 (PCR проби)
07:30 - 13:00
Поморие
ул. „Македония” №23 (PCR проби)
08:00 – 12:00
Варна
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
08:00 - 13:00
ул. „Мадара” №22 (PCR проби)
08:00 - 13:00
град Ямбол
ул. „Жельо Войвода” №11
07:00 - 12:00
Сливен
ул. „Криволак” №9, ет. 2 (PCR проби)
07:00 - 12:00
www.lina-bg.com