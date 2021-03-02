Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява дежурните си лаборатории на националния празник 3-ти март.

Бургас

бул. „Стефан Стамболов” №132 ( Поликлиника Бургас)

07:30 - 13:30

к-с „Зорница”, бл. №75

07:30 - 13:30

к-с „Меден рудник", бл. №185 (PCR проби)

07:30 - 12:00

бул. „Демокрация” №67 (PCR проби)

07:30 - 13:00

Поморие

ул. „Македония” №23 (PCR проби)

08:00 – 12:00

Варна

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

08:00 - 13:00

ул. „Мадара” №22 (PCR проби)

08:00 - 13:00

град Ямбол

ул. „Жельо Войвода” №11

07:00 - 12:00

Сливен

ул. „Криволак” №9, ет. 2 (PCR проби)

07:00 - 12:00

www.lina-bg.com