71-годишен пешеходец от „Изгрев” изскочи внезапно, за да пресече, уби го автомобил

Инцидент с фатален край се е разиграл около 18 ч. снощи на бургаската улица “Стефан Стамболов”, в района до бензиностанция “Петрол”, в посока ул. “Струга”. 71-годишен пешеходец от бургаския комплекс “Изгрев” внезапно излязал на пътното платно, пресичайки отляво на дясно, като е бил блъснат от лек автомобил “Опел Астра”, с бургаска регистрация, управляван от 25- годишен бургазлия. От катастрофата тежко пострадал пешеходеца, който е настанен за лечение в отделение “Реанимация” към УМБАЛ –Бургас, където по-късно починал.