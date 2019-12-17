71-годишен пешеходец от „Изгрев” изскочи внезапно, за да пресече, уби го автомобил

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снимка: интернет

Инцидент с фатален край се е разиграл около 18 ч. снощи на бургаската улица “Стефан Стамболов”, в района до бензиностанция “Петрол”, в посока ул. “Струга”. 71-годишен пешеходец от бургаския комплекс “Изгрев” внезапно излязал на пътното платно, пресичайки отляво на дясно, като е бил блъснат от лек автомобил “Опел Астра”, с бургаска регистрация, управляван от 25- годишен бургазлия. От катастрофата тежко пострадал пешеходеца, който е настанен за лечение в отделение “Реанимация” към УМБАЛ –Бургас, където по-късно починал.

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