Нов завой прави времето. Три града остават във воден капан и са застрашени от наводнения, сочи прогнозата за сряда, 4 ноември. Над страната ще остане облачно. В отделни планински и в източните райони ще продължи да вали почти през целия ден, като там валежите преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. До края на деня почти навсякъде ще спрат. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен до силен от север-североизток, а в края на деня в Източна България ще отслабва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в района на София - около 8°.

Оранжев код за значителни валежи с количества между 20 и 35 mm, а на отделни места и до 60 mm е обявен за областите Бургас, Сливен и Ямбол. Вятърът в област Бургас ще бъде с пориви 15-20 m/s, а вълнението на морето ще достига 4-5 бала.

Жълт код за значителни валежи с количества до 30 mm е обявен за 9 области. Това са Габрово, Велико Търново, Разград, Русе, Силистра, Шумен, Търговище, Добрич и Варна. Вятърът в областите Добрич и Бургас ще бъде с пориви до 15-20 m/s.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Източна България и на места в Рила и Пирин ще продължи да вали почти през целия ден, по високите части валежите ще са от сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно. Валежите от дъжд ще продължат, като главно по южното крайбрежие преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.