Демократите постигат серия от важни победи на междинните избори в САЩ, като според прогнозите на американските телевизионни канали републиканците на президента Доналд Тръмп губят контрола си и над Сената. Очаква се демократите да поемат контрола над двете камари на Конгреса през последните две години от мандата на Тръмп, което би затруднило прокарването на политиките му.

Демократът Шерод Браун спечели частичните избори за Сената в Охайо, побеждавайки досегашния републикански сенатор Джон Хъстед. С победата си Браун се завръща в горната камара на Конгреса две години след като загуби изборите през 2024 г. от републиканеца Бърни Морено. Той беше сенатор в продължение на 18 години.

Победата му увеличава шансовете на демократите да си осигурят мнозинство в Сената, отбелязва Ройтерс. Преди изборите републиканците разполагаха с 53 от общо 100 места. За да поемат контрола над горната камара през януари, демократите трябва да увеличат местата си с четири.





Тексас

В Тексас демократът Джеймс Таларико победи подкрепяния от Тръмп републиканец Кен Пакстън. Така демократите сложиха край на 32-годишната си серия от загуби в щата и постигнаха значителен пробив в традиционно републикански регион. На президентските избори през 2024 г. Тръмп спечели Тексас с преднина от 14 процентни пункта.

Пакстън, главен прокурор на щата, беше замесен в редица скандали, включително процедура по импийчмънт през 2023 г. и дело за измама с ценни книжа. Таларико, дългогодишен член на щатския законодателен орган, успя да спечели надпреварата въпреки значителната разлика във финансирането. Републиканците са похарчили над 316 милиона долара в опит да запазят мястото.

Охайо

Демократката Ейми Актън спечели и изборите за губернатор на Охайо, побеждавайки подкрепяния от Тръмп републиканец Вивек Рамасуами. Шестдесетгодишната лекарка ще стане първата жена губернатор в историята на щата и първият представител на Демократическата партия на този пост от 20 години. Победата ѝ дойде въпреки похарчените над 100 милиона долара срещу кандидатурата ѝ.

Сред другите успехи на демократите са спечелено място в Камарата на представителите от Пенсилвания, победата на Кийша Ланс Ботъмс в Джорджия, с която тя става първата чернокожа жена, избрана за губернатор на американски щат, както и успехът на Рой Купър в надпреварата за Сената в Северна Каролина.

Мейн

Републиканската сенаторка от Мейн Сюзън Колинс призна поражението си от демократа Трой Джаксън, който победи в битка за място в Сената на Конгреса на САЩ от този американски щат, предаде Ройтерс. Тази победа донесе значителен успех на демократите в една от най-оспорваните надпревари на междинните избори.

Избрана за първи път през 1996 г., Колинс многократно успяваше да запази мястото си като умерен републиканец в един щат, който не е подкрепял кандидат на нейната партия за президент от 1988 г. насам. Тази година обаче тя се сблъска с неблагоприятни икономически обстоятелства, които помогнаха на Джаксън да компенсира късното си включване в надпреварата. Войната с Иран доведе до повишаване на цените на горивата и на нафтата за отопление – един особено чувствителен въпрос в предимно селския щат, известен със суровите си зими. Търговската война на Тръмп с Канада се отрази негативно на туризма, улова на омари, дърводобива и други основни отрасли на икономиката на Мейн.

Айова

Демократът Джош Търък спечели изборите за Сената на САЩ в щата Айова. Той победи подкрепяната от президента Доналд Тръмп републиканка Ашли Хинсън, сочат прогнозите на американските медии, включително на Асошиейтед Прес. Така той ще стане първият сенатор демократ от Айова от повече от десетилетие, а партията му печели още едно място в борбата за контрол над горната камара на Конгреса.

На този фон президентът Доналд Тръмп заяви в интервю за в. „Ню Йорк Таймс“, че е готов да приеме резултатите от междинните избори, според които републиканците ще загубят контрола над Камарата на представителите.

„Ще работим с демократите и, знаете, с нетърпение очакваме да работим с тях. Вероятно ще намерим някакво решение“, заяви Тръмп, цитиран от Ройтерс.