Няма планове за пренасочване на осигурителни вноски от втория пенсионен стълб към НОИ, нито подобна мярка е била обсъждана. Това заявиха председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ и Министерството на финансите след появилата се информация за възможна промяна в пенсионния модел. Депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обаче нападна отново управляващите, като заяви, че са предложили подобна мярка на Европейската комисия, но са получили отрицателно становище.

Спорът започна след разпространена информация, че правителството обмисля да пренасочи част от вноските от втория към първия пенсионен стълб, за да покрие бюджетния дефицит. Новината предизвика остри реакции от опозиционни партии, чиито представители предупредиха за последици за бъдещите пенсии и личните спестявания на работещите. От „Продължаваме промяната“ дори заявиха готовност да призоват към протести при предприемане на подобна стъпка.

Позицията на „Прогресивна България“

„Искам най-категорично да заявя, че такова нещо няма, не се планира, не е било планирано“, заяви Проданов и определи разпространената информация като „абсолютно фалшива новина“. Той посочи, че по време на заседанието на бюджетната комисия се е разразила спекулация по темата. В отговор на журналистически въпрос дали осигуровките ще останат същите във втория пенсионен стълб, Проданов отговори кратко: „Да“.

Председателят на бюджетната комисия коментира и твърденията, че предстоящият проектобюджет ще доведе до проблеми и предизвиква критики още преди официалното му представяне. „Интересно на база на какво базират това твърдение колегите, след като бюджетът още не е представен. Тоест те коментират нещо по принцип, за което още няма информация, но те трябва да го оплюят просто защото не е“, заяви той.

Проданов посочи, че проектобюджетът ще бъде представен по-късно през седмицата и че управляващите са готови да отговорят на аргументирани критики след публикуването му.

Той коментира и заявката на Асен Василев за възможни социални протести. Според Проданов правото на протест е основно право на всеки гражданин, който смята, че има основания да изрази недоволството си. „Правото на протест е свещено право за всеки гражданин, всеки който смята, че има основания. Разбира се, ние сме готови да го изслушаме, хората са свободни да протестират“, заяви председателят на бюджетната комисия.

Той обаче направи разграничение между основателните протести и тези, които според него са подклаждани от политици с цел създаване на социално напрежение.

В изявлението си Проданов засегна и друга тема, по която според него през деня са били разпространявани неверни твърдения – отражението на увеличението на цената на природния газ, определено от КЕВР, върху цените на отоплението и електроенергията за битовите потребители. Той заяви, че и тези внушения не отговарят на истината.

В заключение Проданов призова медиите да се запознаят с трите одита на Сметната палата, представени по-рано същия ден на пресконференция на „Прогресивна България“. По думите му те засягат състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в Агенция „Пътна инфраструктура“. Той определи именно представянето на одитите като „истинската новина на деня“ и изрази мнение, че разпространяването на останалите твърдения цели да отклони общественото внимание от тях.

Официална позиция на Министерството на финансите

От Министерството на финансите заявиха също в своя позиция, че не предстои реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване:

„Във връзка с тиражираната дезинформация относно предстояща реформа на втория стълб на пенсионното осигуряване, Министерството на финансите информира, че това не отговаря на истината. Министерството на финансите продължава да полага усилия за стабилизиране на публичните финанси в резултат на наследен свръхдефицит и отслабена финансова дисциплина. Предстои официалното представяне на бюджета“.

Обвиненията на опозицията

Веднага след отговора на ПБ реагира Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", който заяви, че "не само че новината не е фалшива, но България е предложила тази мярка на Европейската комисия преди малко повече от 10 дни, а ЕК е изразила отрицателно становище и е призовала страната ни да преразгледа предложението, като е предупредила, че подобна мярка ще окаже негативно въздействие и върху капиталовия пазар".

"Това, че ПБ не могат да се справят с управлението на страната, всички го разбрахме през последните шест месеца. Но да лъжат толкова арогантно българското общество е нещо ново", коментира Мирчев. Той е изпратил искане в качеството си на народен представител да му бъде предоставена официалната кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по проекта на бюджетен план за периода от 10 до 30 октомври.

"За да стане ясно на всички, че ПБ са направили опит да сложат ръка върху пенсиите на българите. Румен Радев, кога казвате истината?", пита Мирчев.