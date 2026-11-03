Поредица от бомбени заплахи срещу пътнически самолети предизвика днес засилени мерки за сигурност, проверки и отклонявания на полети в няколко европейски държави, предадоха Франс Прес и Асошиейтед Прес. Сред засегнатите бяха полети до България, Полша, Испания и Италия. Всички сигнали се оказаха фалшиви, след като при проверките не бяха открити взривни устройства. Няма пострадали хора.

Заплахите засегнаха полети на авиокомпаниите "Уиз Еър" (Wizz Air), "Райънеър" (Ryanair), полската ЛОТ (LOT) и скандинавската САС (SAS). Някои от самолетите бяха отклонени към други летища, а други кацнаха по разписание, след което бяха подложени на проверки от специализирани полицейски екипи.

Две бомбени заплахи срещу самолети до София

Българските власти провериха два пътнически самолета, пристигнали днес на летище "Васил Левски" в София, след като по време на полетите им бяха получени сигнали за поставени взривни устройства, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.

Самолетите изпълняваха полети от Бергамо, Италия, и Дъблин, Ирландия. И двата кацнаха на летището в София, без да се налага отклоняване от предварително планирания маршрут. След кацането им служители на Специализирания отряд за борба с тероризма извършиха проверки, при които не са открити взривни устройства или други подозрителни предмети.

Самолетът, пристигнал от Бергамо, кацна в София в 11:10 ч., съобщиха за БТА от Гранична полиция. АФП отбелязва, че полетът е бил изпълняван от авиокомпания "Уиз Еър".

Според министър Пеев първоначалната информация за една от заплахите е постъпила от пилота на самолета, който е бил уведомен за нея от авиокомпанията. След това българските органи за управление на въздушното движение са задействали предвидените процедури за сигурност, за да осигурят безопасното кацане на машината.

Днешните сигнали бяха получени само ден след като друг самолет на "Уиз Еър", изпълняващ полет от летище Лутън край Лондон до София, беше принуден да кацне извънредно в Будапеща заради бомбена заплаха, получена по време на полета.

Унгарските военновъздушни сили изпратиха изтребител "Грипен", който прехвана пътническия самолет и го ескортира до международното летище "Ференц Лист" в унгарската столица, съобщи унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди.

След кацането самолетът и пътниците бяха проверени, но не беше открита никаква заплаха, съобщи авиокомпанията пред унгарската информационна агенция МТИ.

Изпълняващият длъжността главен секретар на българското МВР Любомир Николов заяви днес пред журналисти, че властите продължават да работят по установяването на подателя на заплахата.

Два полета до Варшава бяха засегнати от заплахи

В Полша бомбени заплахи засегнаха два пътнически самолета, пристигащи съответно от Копенхаген и Лондон.

Самолет на скандинавската авиокомпания САС, изпълняващ полет SK751 от Копенхаген до варшавското летище "Фредерик Шопен", беше подложен на проверки след получена информация за възможното наличие на опасен предмет на борда.

Говорителят на летището Пьотър Рудзки съобщи пред АФП, че след получаването на сигнала незабавно са били задействани стандартните процедури за сигурност и една от пистите е била временно затворена. Това обаче не е довело до прекъсване на работата на цялото летище.

Проверките приключиха около 12:20 ч. местно време, след което летището възобнови нормалната си работа.

Говорителката на САС Александра Линдгрен Каокю уточни пред Полската агенция по печата (ПАП), че самолетът е кацнал нормално и не е извършвал аварийно кацане. Пътниците са слезли от борда, а случаят е бил предаден на полската полиция.

Другата заплаха засегна самолет "Боинг 737 МАКС" на полската авиокомпания ЛОТ, изпълняващ полет от лондонското летище "Хийтроу" до Варшава.

Заради сигнала самолетът бе пренасочен от летище "Фредерик Шопен" към другото летище на полската столица – "Модлин", където кацна без произшествия.

Летището временно беше затворено за въздушен трафик, докато пътниците бъдат евакуирани и самолетът бъде проверен.

"Пътниците бяха евакуирани и самолетът беше подложен на проверки за сигурност. Нищо не беше открито", заяви говорителят на летище "Модлин" Адам Шабловски пред Франс прес.

След приключването на проверките летището възстанови нормалната си работа. Авиокомпанията ЛОТ съобщи, че пътниците ще преминат през граничен контрол, след което ще бъдат превозени с автобуси до първоначално предвиденото летище "Фредерик Шопен".

Два самолета до Рим бяха проверени, единият – ескортиран от изтребители

Бомбени заплахи засегнаха и два полета на ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънеър" до римското летище "Фиумичино".

Първият самолет, пристигащ от Лисабон, кацна тази сутрин в Рим, след като по електронната поща е бил получен сигнал за наличието на бомба на борда. Полицейски специалисти по обезвреждане на взривни устройства провериха пътниците, екипажа и багажа, но не откриха експлозиви.

Друг сигнал, също изпратен по електронна поща, бе получен за самолет на "Райънеър", изпълняващ полет от Дъблин до Рим.

Италианските военновъздушни сили ескортираха самолета до летище "Фиумичино". След кацането бяха извършени същите проверки за сигурност, които също не установиха наличието на взривни устройства.

Информацията беше предоставена на АП от служител на римското летище, пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да говори публично.

Бомбена заплаха и срещу полет от Манчестър до Испания

Друг самолет на "Райънеър", изпълняващ полет от Манчестър до испанския град Мурсия, също стана обект на бомбена заплаха.

Испанският летищен оператор АЕНА (Aena) съобщи, че самолетът е кацнал по разписание и без произшествия на летището в Мурсия около 10:30 ч. местно време. След кацането бе задействан планът за действие при извънредни ситуации, а испанската полиция провери машината, пътниците и екипажа.

Представителят на испанското правителство в автономната област Мурсия Франсиско Лукас съобщи в социалната мрежа Екс, че на борда са се намирали общо 121 души, включително членовете на екипажа.

Проверките не установиха наличието на взривни устройства и около 13:00 ч. (14:00 ч. българско време) планът за извънредни ситуации бе отменен.

Подобни заплахи и през октомври

Днешната поредица от фалшиви сигнали не е първата през последните седмици.

На 18 октомври самолет на австрийската авиокомпания "Остриън Еърлайнс" (Austrian Airlines), изпълняващ полет от Тел Авив до Виена, беше принуден да се отклони към България заради бомбена заплаха. При последвалата проверка на борда не бяха открити взривни устройства.