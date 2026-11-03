Зад всеки герой на трасето стои доброволец с мисия! На 15 ноември Бургас ще бъде домакин на Маратон Бургас 2026 – събитие, което ще обедини бегачи, зрители и ентусиасти. Заедно ще създадем атмосфера, която се помни дълго!
За да премине събитието спокойно и за участниците, и за зрителите ще са необходими 50 доброволци, които да се включат в различни ключови зони. Независимо дали си активен, или просто търсиш вдъхновяващо преживяване отборът на Маратон Бургас 2026 те очаква. Доброволци с опит в подобни събития ще бъдат разпределени на ключови позиции с по-висока отговорност. Ако вече си бил доброволец на спортно събитие – отбележи това в регистрацията.
Какви роли можеш да избереш?
Маршал по трасето – насочваш участници и следиш за безопасност
Отговорник на пункт – координираш екипа, следиш за зареждане
Помощник на пункт – раздаваш вода и енергия на бегачите
Сценична зона – съдействие при награждаване и логистика
Старт-финална зона – ориентираш участници, подаваш медали
Гардероб – съхраняване и предаване на личен багаж
Инфо и логистика – отговаряш на въпроси, насочваш и помагаш
Какво получаваш в замяна?
Официална брандирана тениска и ветровка
Сандвич и вода в деня на събитието
Сертификат за участие
Преживяване, което ще ти върне многократно вложеното време и усилия! Натисни бутона Кандидатствай и се присъедини към нас! Станете част от отбора, който стои зад финалната линия. Маратон Бургас 2026 ви очаква!
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