51 екзотични змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха митнически служители при проверка на товарен автомобил във Видин. Сред тях има 36 кралски питона, които попадат под закрилата на международната конвенция CITES, съобщиха от Агенция „Митници“.

Необичайната находка е направена на 2 ноември около 17:30 часа на паркинг пред Митническо бюро Видин. Превозното средство пътувало от Западна Европа към Близкия изток, а шофьорът заявил, че превозва единствено декларираната стока и възнамерява да оформи транзитните документи за напускане на Европейския съюз.

При щателна проверка митничарите открили първоначално в отделенията за съхранение, а впоследствие и в кабината на автомобила памучни вързопи от чорапи, пристегнати с пластмасови свински опашки, както и кутии. В тях били поставени общо 51 живи змии.

Сред откритите влечуги са 36 кралски питона от различни цветови разновидности, 12 малки и три възрастни хондураски млечни змии. Питоните били прибрани в чорапи, а останалите змии – в пластмасови кутии.

Проверката установила, че за нито едно от животните не са представени необходимите документи, като кралските питони са вид, защитен съгласно Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Предстои всички 51 змии да бъдат транспортирани до Софийския зоопарк, където ще бъдат настанени.

Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните във Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение. Работата на компетентните институции по случая продължава.