Танкер под флага на Коморските острови, движещ се към Исмаил, е бил мишена на дрон в пристанището на Сулина, в румънските териториални води.

По думите на капитана корабът е бил ударен от дрон във въздуха.

"Това е агресия на румънска територия. Намираме се на румънска територия, в териториалните води и това е фундаментална разлика от всичко, което се е случило досега в изключителната икономическа зона, включително и в непрекъснатата зона. Бяхме нападнати, кораб беше нападнат на наша територия", коментира командир Санду Валентин Матею.

По първоначални данни плавателният съд се е намирал на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина, близо до делтата на Дунав. Танкерът е превозвал петролни продукти към Украйна.

След удара на борда е избухнал пожар, който е бил овладян от екипажа с наличните средства. Румънската агенция за спасяване на човешки животи на море (ARSVOM) е изпратила към мястото спасителния катер APOLLO (IMO: 9830513).

Всичките 17 членове на екипажа, граждани на Сирия, Индия и Иран, са били спасени.

След инцидента танкерът е продължил на собствен ход към пристанището на Конст