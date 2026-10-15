Сериозно поскъпване на природния газ и парното може да посрещне българските домакинства в началото на отоплителния сезон. „Булгаргаз“ вече поиска увеличение на цената на синьото гориво с близо 34% от ноември, а енергийният експерт Мартин Владимиров предупреди, че парното може да поскъпне с около 20%. Причината е задълбочаващата се енергийна криза, която изстреля цените на газа на европейските пазари. Още по-тревожно е, че скъпата енергия може да доведе до ново увеличение на цените на зеленчуците, хляба и други основни хранителни продукти.

Газът може да поскъпне с близо 15 евро за мегаватчас

Предложението на „Булгаргаз“ предвижда цената на природния газ през ноември да достигне 59,08 евро за мегаватчас при сегашни 44,09 евро. Това означава увеличение с почти 34%, което тепърва трябва да бъде одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Според енергийния експерт Мартин Владимиров искането е напълно обяснимо предвид състоянието на международните пазари. „Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари“, заяви той пред Нова телевизия.

По думите му цената на газа в Европа вече се приближава до 86 евро за мегаватчас. Основните причини са кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските запаси в европейските газохранилища.

България има предимство, но то не е достатъчно

В тази сложна ситуация страната ни разполага с важен защитен механизъм - дългосрочния договор за доставки на природен газ от Азербайджан.

Цената на азербайджанския газ е обвързана с петролните котировки, а не пряко с цените на европейските газови борси. Според изчисленията на Владимиров тези доставки струват около 30 евро за мегаватчас, което е значително под текущите пазарни равнища.

Проблемът е, че азербайджанският газ покрива приблизително половината от потреблението на България. Останалите количества трябва да бъдат осигурени от международните пазари, където горивото е много по-скъпо.

Експертът посочи, че страната ни не е използвала достатъчно възможностите за сключване на дългосрочни договори за доставки през терминалите в Гърция и Турция. Подобни договорености биха могли да ограничат зависимостта от резките ценови колебания.

Парното може да поскъпне с 20%

Най-неприятната прогноза за домакинствата е свързана с централното отопление. Мартин Владимиров допуска, че повишението на цената на природния газ може да наложи поскъпване на парното с около 20%.

Това обаче не е взето решение. Окончателните цени на топлинната енергия зависят от енергийния регулатор и от начина, по който ще бъдат отчетени увеличените разходи на топлофикационните дружества.

Според експерта задържането на цените без компенсиране на действителните разходи също крие сериозни рискове.

Особено тежко е финансовото състояние на „Топлофикация София“, която се нуждае от преструктуриране и значителни инвестиции. Ако цената на отоплението не отразява реалните производствени разходи, финансовите проблеми на дружеството могат да се задълбочат.

Скъпият газ може да вдигне и цените на храните

Рискът не се ограничава единствено до сметките за отопление. По-високите цени на природния газ ще засегнат пряко предприятията, които използват горивото в производството си.

Сред най-уязвимите са оранжериите, заводите за торове и стъкларската промишленост. При оранжерийното производство поскъпването на отоплението може да доведе до по-високи цени на зеленчуците през зимата.

Увеличение на производствените разходи е възможно и при хлебопроизводителите, както и в други предприятия от хранително-вкусовата индустрия.

Според Владимиров част от бизнеса вероятно ще прехвърли допълнителните разходи върху крайните цени на продукцията.