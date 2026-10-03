Според бившия председател на Народното събрание и преподавател по конституционно право Наталия Киселова, причините за убийството на Илиян Филипов са по-скоро икономически, а не лични. Пред NOVA тя изрази мнение, че престъплението вероятно е свързано с разчистване на място за нов играч на строителния пазар или в сферата на транспортния бизнес.

В същата изява Киселова коментира и процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Тя посочи, че попълването на парламентарната квота зависи изцяло от народните представители. Наличието на юристи сред кандидатите, които не са били част от магистратурата, се оценява от нея като възможност за внасяне на свеж поглед в системата. Още през юни Киселова предупреди, че подмяната на ВСС не е същинска съдебна реформа, като тогава подчерта, че въпросът е не само кой номинира, но и кой оценява професионалните и нравствените качества на кандидатите.

По отношение на актуалните процеси в съдебната власт, преподавателят заяви, че не е добре магистрати да придобиват популярност чрез епистоларно творчество, визирайки писмото на Борислав Сарафов, в което според нея има и личен мотив. Киселова обърна внимание и на проблема с несъответствието между доходите и имуществото на голяма част от магистратите. Запитана за разследването по случая "Петрохан – Околчица", тя го определи като трагедия, която е била използвана за политически цели, и призова за повишено внимание по темата.