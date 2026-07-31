Мъж от Айтос е прострелял смъртоносно домашна котка пред очите на нейната стопанка и шестгодишния ѝ син, съобщи Нова тв. Инцидентът е станал в сряда вечерта около 20:30 часа, докато детето играело в двора на дома си. По случая е образувано досъдебно производство, а заподозреният е бил задържан за срок до 24 часа.

Потърпевшата Иванка Гъделова разказа в ефира на „Здравей, България“, че вечерта започнала напълно обичайно. Тя била в двора заедно със сина си, който рисувал с тебешири. „Бяхме в близост до масичката, където детето играеше, а аз стоях до него и го наблюдавах. В един момент чух оглушителен и силен шум. Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел от оръжие“, споделя жената.

Малко преди това едногодишната им котка била около тях, но след това преминала в съседен необитаем двор. „Видях котката в съседния двор. Тя се преви и преметна във въздуха, а след това остана да лежи на земята и да се гърчи в страшна агония“, заяви Гъделова.

По думите ѝ всичко се случило само на няколко метра от нея и детето. „Стояхме един до друг и бяхме на две крачки от случващото се. Погледът ми беше насочен към котката, която агонизираше“, добави тя.

Жената твърди, че веднага след изстрела е забелязала съседа си в близост до мястото, откъдето според нея е дошъл изстрелът. „Видях, че стои човек. Видях съседа и извиках: „Защо застреля котката?“. Той спокойно ми отговори: „Кой, аз ли? Аз сега се прибирам от работа, никой няма вкъщи“, разказа потърпевшата.

Иванка Гъделова уточни, че не е видяла оръжие в ръцете му, но според нея разположението на дворовете и къщите изключвало друга посока, от която да е произведен изстрелът.

Тя посочи, че никога преди това не е имала конфликт със съседа. „Не се познаваме. Никога не съм разговаряла с него, не сме общували“, заяви жената.

След случилото се тя незабавно подала сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски служители. „Благодаря за адекватната им реакция и подкрепа. Детето изпадна в много силен плач и стрес. Животното почина пред нас. Синът ми имаше много силна връзка с котето, което винаги спеше в краката му“, разказа още Гъделова.

По думите ѝ детето изпаднало в ужас, докато съседът продължавал да отрича. „Той каза: „Аз нямам нищо против котките. Те са мили животинки. Защо да съм аз?“, и го направи с напълно спокоен тон“, допълни жената.

Мъжът, посочен от потърпевшата, е бил задържан от полицията за срок до 24 часа. По информация от разследването той е признал пред органите на реда, че е умъртвил животното.

По случая вече е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат изпратени на Районната прокуратура в Бургас, която ще прецени дали и какво обвинение да бъде повдигнато.