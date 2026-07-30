Само дни след решението на Конституционния съд по казуса с “Лукойл“ Народното събрание се изправи пред необходимостта от извънредни законодателни промени, засягащи една от най-чувствителните теми за държавата - контрола върху рафинерията, енергийната сигурност и прилагането на международните санкции срещу Русия.

Според правителството решението на Конституционния съд е създало правна празнина, която може да ограничи възможността на държавата да упражнява ефективен контрол върху стратегическа енергийна инфраструктура.

От кабинета предупреждават, че подобно развитие крие риск от затруднения в управлението на рафинерията, както и от сериозни финансови последици за България, включително възможността страната да бъде изправена пред международен арбитраж с претенции за милиарди евро.

Случаят вече надхвърля рамките на спора около една компания. Той поставя по-широкия въпрос как държавата може да защити националния интерес, без да нарушава конституционните принципи и без да създава впечатление, че законодателството се променя в отговор на конкретна ситуация.

Именно затова всяко извънредно законодателство поражда въпроси - дали предлага дългосрочно решение на системен проблем или представлява временна реакция, която впоследствие може да доведе до нови правни спорове.

От друга страна, ако действително съществува риск България да загуби контрол върху критична енергийна инфраструктура или да понесе значителни финансови щети, бездействието също би имало висока цена.

Така дебатът около промените излиза извън рамките на правото и се превръща в пресечна точка между икономиката, енергийната сигурност, геополитиката и защитата на националния интерес - сфери, чието значение все по-често определя и политическите решения.