От 22:00 ч. днес до 1:00 ч. на 1 август ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Заради актуализация на електронната система от АПИ бяха предупредили за възможни проблеми при закупуване на винетки и на 22 юли.