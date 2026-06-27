37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайлово е задържан в Созопол. Служители от Районно управление са му извършили проверка в 02.50 ч. след полунощ в непосредствена близост до нощен клуб.

Органите на реда са намерили и иззели флакони с райски газ и балони, както и пакетчета с бяло кристалообразно вещество (кокаин).

При извършено претърсване на ползвания от мъжа лек автомобил, паркиран в близост до заведението, са намерени и иззети : 1 460 флакона с райски газ, както и близо 300 балона (всичко на обща стойност около 15 000 евро).

Откритите при личния обиск на 37 годишния мъж пакетчета кокаин с тегло около 30 гр., се оценяват на около 3 200 евро, т.е. общо около 18 000 евро.

Криминално проявеният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Проверките за продажба и употреба на райски газ ще продължат през целия сезон във всички курортни зони па Южното Черноморие, като ще се разчита на елемента на изненадата и предварително придобита информация.