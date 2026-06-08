Прокурорски протест за заподозрян за с 250 кг марихуана

Прокуратурата в Бургас внесе протест срещу освобождаването на 38-годишния Милан Георгиев, един от петимата заподозрени за участие в наркосхемата за транспорт на марихуана с хеликоптер в южната ни съседка. Георгиев, по данни на разследващите, менажирал склада в с. Зимница, откъдето пратките с наркотици били експедирани зад граница. Припомняме, че наркодепото беше разбито при специализирана операция на ДАНС и антимафиоти на 29 май т.г., а на мястото - в халетата на бивша земеделска кооперация са намерени пакети с марихуана на стойност над 2 милиона евро, както и летателна машина, с която се предполага, че година по-рано над 100 кг наркотици са били доставени по въздух в Турция.

На място са задържани трима души, а по-късно при акция на входа на София е заловен и бившият футболист на „Нефтохимик“ и „Черно море“ Стамен Ангелов, който е обвинен за лидер на организираната престъпна група. Петият участник в схемата – Милан Георгиев е спипан по-късно. Но е освободен, без да му се наложи мярка за неотклонение. Причината- мъжът бил хоспитализиран заради сърдечен проблем. Към момента не е известно колко време ще продължи лечението му.

Днес Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на четирима обвиняеми срещу определението на Окръжния съд, с което им е наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Магистратите трябва да се произнесат и по протеста на прокуратурата срещу съдебния акт, с който петият обвиняем в разследването е освободен без мярка за неотклонение.

Съдът ще се произнесе по-късно днес.