Българи, които нямат необходимото образование, за да получат шофьорска книжка у нас, използват схема за придобиване на документа в Чехия срещу 4000-5000 евро. Това коментираха в ефира на Би Ти Ви бившият директор на КАТ Тенчо Тенев и експертът по пътна безопасност Ангел Попов.

Коментарът им е по повод тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ от петък вечерта, при която загинаха четирима души, а десетки бяха ранени.

По думите на Тенев схемата е добре работеща за граждани на България и Румъния. Кандидат-шофьорите се регистрират на адрес в Чехия за няколко месеца, след което им се осигурява преводач, който на практика решава вместо тях теоретичния изпит. „Написват му ги и той си взима документа за правоспособност“, обясни бившият шеф на КАТ.

Той уточни, че единствените държави в Европейския съюз, които не изискват завършено основно образование за издаване на шофьорска книжка, са Чехия и Гърция.

Според експерта Ангел Попов превенцията у нас не работи. „На тези хора трябва да бъде проверен социалният статус“, заяви той и добави, че контролните органи знаят адресите на проблемни водачи. Попов, който и по-рано е алармирал за мащабна корупция м ДАИ , настоя за по-строги проверки.

Тенчо Тенев неведнъж е коментирал проблеми, свързани с пътния контрол, включително за схеми в КАТ и пропуски в законодателството.