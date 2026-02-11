Разследването по случая „Петрохан – Околчица“ вече е насочено и към лице, заемало висша публична длъжност. Това стана ясно от изявление в Народното събрание, където институциите отчетоха предприетите действия по случая с шест жертви.

От ДАНС съобщиха, че към момента има образувано активно наказателно производство срещу длъжностни лица, включително срещу човек, който към онзи момент е бил на висока държавна позиция. Делото е за престъпление по служба. Материалите са изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура.







Случаят придоби политическо измерение още в началото на пленарното заседание. Парламентът реши да обедини две предложения за изслушване, свързани със смъртните случаи. Депутатите настояха за обяснения от МВР, ДАНС, ГДБОП и ГД „Национална полиция“. В изслушването бе включен и министърът на околната среда.

От МВР заявиха, че разследването се води под надзора на прокуратурата и няма политическа намеса в процесуално-следствените действия. По данни на вътрешното министерство телата на трима души са открити в кемпер край хижа „Петрохан“. И тримата са били с огнестрелни рани в областта на главата. Оръжията, намерени на място, са притежавани законно.

Допълнително напрежение предизвика информацията, че още през юни 2024 г. в ДАНС са постъпили сигнали срещу неправителствена организация, свързана с казуса. Макар част от тях по-късно да са били оттеглени, проверка е извършена. Резултатите от нея са предадени на прокуратурата.

Политическите реакции в залата бяха остри. Обвиненията се насочиха към предишни управления и към начина, по който е упражняван контрол върху дейността на организацията. Появиха се и призиви за поемане на политическа отговорност.

Разследването продължава. Основният въпрос остава дали е имало институционални пропуски и дали те са допринесли за трагичния изход.