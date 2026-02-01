"В последните месеци органите на МВР констатират зачестили случаи на измами, свързани със закупуването на автомобили, внесени от други държави - членки на ЕС и трети страни", съобщават от МВР.



Установената схема най-често се реализирала по два начина. При първия, автомобили, придобити в чужбина чрез лизинг или под наем, се изнасят извън съответната държава, като впоследствие се изготвят неистински или преправени документи за собственост. След това превозните средства се регистрират на територията на България и се продават на български граждани.

Честа практика на лизинговите компании в чужбина е при отдаване на автомобил на лизинг, в издаденото свидетелство за регистрация на МПС да се вписва името на лизингополучателя, като в тях никъде не фигурира, че автомобилът е лизингов.

"В тези случаи при покупко-продажба на такъв автомобил от служителите на отделите/секторите на „Пътна полиция“ – МВР не може да бъде отказана регистрация на съответното МПС поради факта, че към момента на регистрацията съответното МПС все още не е обявено за издирване", предупреждава вътрешното министерство.

И при двата варианта на измама най-често към момента на покупката на МПС, при проверка на идентификационния му номер (VIN) в отделите/секторите на „Пътна полиция“ – МВР или в други структури на МВР, автомобилът не фигурира като обявен за издирван, което създавало фалшиво усещане за сигурност.

Характерно за тези случаи е, че лизинговите компании обявяват автомобилите за издирване на по-късен етап (след като бъде преустановено плащането на лизинговите вноски), което най - често се случва след като МПС вече са закупени от добросъвестния купувач в България и/или са регистрирани в пунктовете за регистрация на МПС, посочват от МВР.