Откриха убиеца от дупнишкото село Крайници над село Дъбница и го задържаха.

Това се случи в петък следобед. 36-годишният Кирил Иванов, който закла жена си и избяга, бил засечен в дома си в гоцеделчевското село Дъбница и когато полицаите пристигнали пред дома му ,той успял да избяга с колата си, карал към местност над селото, научи Struma.com.

Пътят се оказал без изход и Иванов спрял автомобила, за да не се предаде забил нож в гърлото си, до момента на ареста е жив.

В момента очакват линейка, която да го транспортира в болницата в Гоце Делчев.

Припомняме, че Кирил Иванов закла жестоко 25-годишната си жена Салин в дупнишкото село Крайници и избяга. Трагедията се разигра пред очите на трите му деца.

Постоянен тормоз

Само преди три дни жената се прибрала в Крайници и споделила с близки, че иска да прекъсне връзката си заради постоянен тормоз.

Малко преди изгрев в четвъртък Кирил пристигнал с личния си автомобил, нахлул в дома ѝ и започнал да я налага. Салина опитала да избяга, но била настигната и пребита до смърт, после заклана с нож.

Тялото ѝ е влачено и захвърлено на около 500 метра от къщата ѝ в ромската махала на селото. След зверството Кирил избягал с колата си. Местните предполагат, че се е отправил към Гърция, където работи от години, за да се укрие.