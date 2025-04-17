На 16.04.т.г. около 13.00 ч. в к-с «Изгрев» служители от Пето Районно управление – Бургас спрели за проверка лек автомобил «Фолксваген Пасат», с бургаска регистрация, управляван от 50 годишен английски гражданин, живеещ в с. Константиново, общ. Камено.



Установено е, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация -2,39 промила. Водачът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.