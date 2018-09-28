24 отбора в надпревара на детското първенство „Футбол 7"

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Общо 360 малки футболисти от 24 отбора  от Бургас и областта ще вземат участие в детското първенство "Футбол 7".

Домакин на първенството за малки таланти ще бъде плувен спортен комплекс "Парк Арена ОЗК".

Срещите ще се играят  всяка събота от 9.30-14.30 часа до 17.11.2018г (вкл.).

Първенството "Футбол 7" е  за деца родени през 2008-2009 г.

На 12,13,14 .10.2018г. модерният плувен комплекс ще е домакин на  Международен турнир, организиран от Плувен клуб "Бриз", а на  10 и 11 ноември на  Международно състезание " Burgas Swimming Open 2018", чийто организатори са: СК "Акулите" и Унибетони      

 

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