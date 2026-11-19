Президентите на САЩ, Китай и Русия – Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин – проведоха първата си тристранна среща в китайския град Шънджън в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС). Разговорите бяха определени като важна стъпка към координация между трите световни сили, но не доведоха до публично обявени конкретни решения за войната в Украйна.

Срещата продължи около час и половина. След нея тримата лидери подписаха обща декларация, предвиждаща координация по международни въпроси, диалог за ядрените рискове, увеличаване на търговския обмен и производството на петрол, както и обсъждане на реформа на ООН.

В изявленията си тримата президенти посочиха различни области, в които според тях е необходимо сътрудничество. Китайският президент Си Дзинпин заяви, че трите държави, като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН и ядрени сили, носят отговорност за участието си в решаването на глобалните предизвикателства.

Американският президент Доналд Тръмп отбеляза, че въпреки различията между държавите разговорите между техните лидери са необходими. Владимир Путин постави акцент върху икономическите отношения, енергетиката и регионалните конфликти, включително войната в Украйна.

След срещата китайският външен министър Уан И съобщи, че трите държави ще продължат координацията си на работно равнище. По думите му лидерите са представили лично стратегическите си намерения и са се договорили да работят за предотвратяване на конфликти и конфронтация. Уан И определи разговорите като „среща на върха за мир“ и заяви, че те са създали нов модел на взаимодействие между трите държави, съобщиха световните агенции.

Украйна е била сред темите в предходния двустранен разговор между Тръмп и Путин. В заключителната декларация от тристранната среща обаче не се споменават нито войната в Украйна, нито конфликтът в Иран. Засега няма обявено споразумение или конкретна договореност за прекратяване на бойните действия.

Путин направи по-подробен коментар пред журналисти след срещата. Той заяви, че Вашингтон е предложил компромисни варианти за Украйна, които Москва приема, но изрази съмнение, че Киев и европейските държави ще се съгласят с тях.

„Въпросът е искат ли другите страни в конфликта – Украйна и европейските ѝ спонсори, да се съгласят с тези компромиси. Съдейки по това, което виждаме, в дадения момент – не. Но всичко тече, всичко се променя“, каза руският президент.

Преди тристранния формат Тръмп и Путин проведоха двустранен разговор, посветен основно на Украйна. По време на посрещането американският президент представи руския си колега като „свой приятел“.

Тръмп разговаря отделно и със Си Дзинпин. Двустранната им среща в рамките на форума е продължила 13 минути, след като предишната вечер двамата са провели разговори с продължителност над два часа, посветени на търговските отношения и митата.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи тристранната среща като „важна“, предаде ДПА. На въпрос дали го притеснява определението „приятел“, с което Тръмп се обърна към Путин, Рюте отговори отрицателно.

Той припомни, че САЩ и Русия са големи ядрени сили, а Китай разполага с нарастващ ядрен потенциал. Според него е нормално лидерите на тези държави да се срещат и да търсят общи позиции.

Рюте заяви още, че Тръмп полага значителни усилия за постигане на мир в Украйна, като изрази подкрепа за действията му. Изказването беше направено в Берлин, където генералният секретар на НАТО участва в среща на държавите, подкрепящи Украйна.

В коментар за срещата пред БНТ Алехандро Рейес от Хонконгския университет посочи, че един от ефектите ѝ е демонстрацията, че Вашингтон, Москва и Пекин могат да разговарят пряко по въпроси на международната сигурност. Постигането на решения за конфликтите в Украйна и Близкия изток обаче ще бъде значително по-трудно.

„Няма да видим решение без Киев и европейците на масата“, заяви Рейес по отношение на войната в Украйна.

Тристранната среща се състоя на фона на продължаващите международни усилия за намиране на изход от войната в Украйна, напрежението в Близкия изток и разногласията между големите икономики по въпросите на търговията и сигурността. Въпреки подписаната декларация, публично оповестените резултати не показват да са постигнати конкретни договорености за разрешаване на основните международни конфликти.