След успеха през изминалия сезон музикално-сценичното шоу „Дестинация“ на Стефан Илчев отново гостува в Бургас – града, в който се състоя и неговата премиера през 2024 г. На 25 ноември от 19:00 часа сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“ ще се превърне в пространство за среща на музиката, театъра и поезията.

„Дестинация Бургас“ обещава вълнуващо сценично преживяване, в което различни музикални стилове, актьорска игра, стихове и артистични интерпретации се преплитат в едно общо пътешествие през света на изкуството.

На сцената до обичания бургаски изпълнител Стефан Илчев ще застанат актьорите Гергана Стоянова, Георг Киряков, Теодор Каракачанов и Иван Горанов, както и оперната певица Симона Кодева. Всеки от тях ще допринесе със своя индивидуален талант и артистично присъствие за създаването на една различна и въздействаща среща с публиката.

Специален акцент в тазгодишното издание е участието на симфоничния оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, който ще придаде допълнителен размах и музикална дълбочина на спектакъла.

И този път „Дестинация“ ще предостави сцена на младите таланти на Бургас. Подкрепата за даровитите деца и младежи е една от основните мисии на Стефан Илчев, който последователно насърчава тяхното развитие и им дава възможност да споделят сцената с утвърдени професионални артисти.

Именно тази приемственост между поколенията превръща „Дестинация“ в нещо повече от музикално шоу – в среща на опита и младостта, на утвърдените имена и артистичните надежди на България.

„Дестинация Бургас“ ще се състои на 25 ноември от 19:00 часа в Драматичен театър „Адриана Будевска“.

Билети могат да бъдат закупени от касата на театъра, както и чрез неговата онлайн платформа.