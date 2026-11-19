Кибершпионска операция срещу България е продължила повече от пет години, като при нея са били откраднати над 130 гигабайта информация. Целта не е била финансова облага, а събиране на документи и данни за функционирането на държавата. Това коментира в студиото на "България сутрин" бившият ръководител на отдел "Компютърни престъпления" в ГДБОП и експерт по киберсигурност Явор Колев.

Интересът на кибершпионите е държавата, не гражданите

По думите му чрез достъп до кореспонденцията между институциите, държавни планове и документи може да се изгради цялостна картина за вземането на решения и управлението на страната. "Задачата на кибершпионите е максимално да придобиват информация в огромен период от време, да работят тихо", обясни Колев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че подобни операции обичайно са свързани с интересите на други държави. Все още обаче не е ясно дали е имало достъп до класифицирани мрежи и дали са изтекли документи, свързани с комуникацията на България с партньорите ѝ от НАТО и Европейския съюз.

Експертът подчерта, че целта не е била събирането на лични данни на граждани.

Подход към киберсигурността

Колев обърна внимание, че операцията е била установена след въвеждането на система за общ мониторинг на институциите. Предвижда се 90-дневно наблюдение, което трябва да бъде последвано от допълнителни мерки за защита на информационната инфраструктура.

Според експерта дигитализацията на държавните услуги изисква не само технологични решения, но и постоянно обучение на потребителите.

"Успешните кибератаки, за съжаление, в повече от 90% се дължат именно на човешка грешка и на незнанието на потребителя", заяви Колев.

За него обученията трябва да започват още от ранна детска възраст и да включват защита на профили, използване на сложни пароли и разпознаване на опасни имейли и прикачени файлове.

Колев изрази скептицизъм, че дори извършителите да бъдат установени, те ще бъдат задържани и предадени на българското правосъдие.

Той подчерта, че щетите не могат да бъдат измерени само чрез количеството откраднати данни. Един документ може да има по-голяма стойност от целия обем информация.

"Тази информация така или иначе стои в нашите противници и може да бъде анализирана и използвана във всеки един момент", предупреди експертът.