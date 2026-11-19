Интензивна въздушна активност на НАТО и съюзническите сили е регистрирана над Черноморския регион. Разузнавателни самолети, въздушни командни платформи и машини за дозареждане са изпълнявали мисии по източния фланг на Алианса.Сред засечените въздухоплавателни средства има машини на Италия, Франция, Великобритания, САЩ и Турция, съобщава специализираният сайт за проследяване на военната авиация "Италмилрадар". Полети са извършвали самолети за наблюдение и ранно предупреждение, както и безпилотен разузнавателен апарат на НАТО. Сред идентифицираните машини е италианският Gulfstream E.550 CAEW, който е изпълнявал мисия над западната част на Черно море. Самолетът разполага със системи за въздушно ранно предупреждение и управление, които му позволяват да следи обширни райони и да подпомага координацията на военни операции.

Франция е участвала с разузнавателния Beechcraft 350ER ALSR Vador. Машината е предназначена за събиране на разузнавателна информация и наблюдение и е била забелязвана в района и през предходните дни.

Над Черно море е действал и безпилотният Northrop Grumman RQ-4D Phoenix на НАТО. Апаратът лети на голяма височина и може да наблюдава обширни територии, без да излага на риск пилотски екипаж. Американското присъствие е било осигурено от морския патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon на Военноморските сили на САЩ. Той изпълнява задачи по наблюдение на морските пространства и борба с подводници. Турските военновъздушни сили са участвали със самолет Boeing E-7T за ранно предупреждение и контрол.

По данни на FlightRadar24 от Варна е излетял самолет на Военноморските сили на САЩ. Впоследствие машината е изчезнала от радарите.

Особено активни са и въздушните цистерни.

Системите за проследяване са засекли три такива самолета - британски Airbus KC3 Voyager, Airbus A330 MRTT на НАТО и френски Airbus A330 MRTT. Маршрутите им са преминавали над Румъния и западната част на Черно море. Самолетите за дозареждане позволяват на разузнавателните машини, платформите за ранно предупреждение и изтребителите да удължават времето си във въздуха и да изпълняват по-продължителни мисии.

Освен проследените самолети е регистрирана и допълнителна активност на изтребители в по-широкия район. Те обаче не са могли да бъдат идентифицирани независимо чрез публично достъпните системи за проследяване. Според "Италмилрадар" това означава, че реалният мащаб на въздушните операции вероятно е бил по-голям от този, който показват наличните данни./ Нова телевизия