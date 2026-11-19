Движението по пътя от държавната граница между България и Турция към турския град Одрин се осъществява в една лента заради ремонтни дейности, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на пътния бюлетин на Главната дирекция за пътищата на Турция.

Според информацията движението по пътя от границата към околовръстния път на Одрин се осъществява в една лента заради дейности по обновяване на пътната настилка в участъка между 20-ия и 39-ия километър.

Ремонтни и строителни дейности се извършват и на редица други пътни участъци в Турция, показва пътният бюлетин.