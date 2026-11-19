Коледно-новогодишните тържества в Поморие ще започнат на 01.12.2026 г. /вторник/ от 17.30 ч. с концерт и празнична заря на площада пред НЧ „Просвета 1888″. Коледната елха в центъра на Поморие ще грейне, а поздрав към всички присъстващи ще поднесат децата от: ДГ „Веселушко”,ДГ „Детелина”,ДФТА „Раковина“, Танцова формация Ultraviolet, Вокална група ‘Щурче“ и Вокална група „Таланти“, възпитаници на ОУ „Христо Ботев“ и СУ „Иван Вазов”.

Специален гост на откриването ще бъдат момчетата от МОЛЕЦ. „Молец“ е български музикален дует, създаден през 2020 г. от Кристиян Макаров и Юлиян Славчев. Името на групата носи символично значение, свързано както с думата „молец“, така и с идеята за молещ се човек, отразявайки споделената вяра на двамата музиканти. Дуетът бързо привлича вниманието на българската публика с отличителния си стил и емоционални текстове. Със своите албуми, награди и концертни изяви „Молец“ се утвърждават като едно от разпознаваемите имена в новата българска музика. Концертът им ще започне малко след 18.00 часа.

Каним всички жители и гости на града на тържеството. Нека с искрите на своето добро настроение да запалим и светлините на коледното дърво.

Във връзка с откриването на коледно-новогодишната програма на 1 декември площадът пред НЧ ‘Просвета 1888″ ще бъде временно затворен за движение и паркиране.