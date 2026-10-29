Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като победи шведката Йохана Линдборг. Българката вече има пълен комплект медали на това ниво, след като стана шампионка в Осло през 2021 г. на 59 кг и заслужи сребро в Будапеща през 2018 г. на 57 кг.

Дудова и Линдборг се познават много добре и днес се срещнаха за седми път в кариерите си. Българката заслужи първата си точка заради пасивност на съперничката и секунди по-късно я изнесе от тепиха за 2:0. Дудова спечели още две точки през втората част и Линдборг ги върна в последните секунди, но четирикратната европейска шампионка удържа преднината си. След края шведският щаб оспори резултата, но съдиите не видяха повече точки в движението на Линдброг и присъдиха още една на българката за крайното 5:2.

Дудова победи две съпернички в елиминациите – Кавелишимве Ейбрахам (Намибия) с 13:2 и Вероника Иванова (Беларус) с 3:2, но на полуфиналите тя отстъпи с 2:5 на Адауго Нвачукву (САЩ).

В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг). В късния следобед Шамил Мамедов пък ще се бори за бронзово отличие на 65 кг.

Това е трети медал от първенството след световната титла на Новиков и бронзът на Кирил Милов.