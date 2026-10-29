Френски патрулиращ самолет откри дроновете поне половин час преди удара срещу кораба Contship Jet, който потъна в Черно море тази нощ, каза пред журналисти премиерът Румен Радев.

Премиерът каза, че френският самолет е дал насоки накъде се насочват дроновете. Екипажът на атакувания кораб имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация, каза още Румен Радев.

Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки

Правят се в момента всички възможни експертизи, очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки, посочи той. В социалните мрежи ще прочете всякакви възможни версии, че дронът е поне на 4-5 държави, но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна и обстойна експертиза, заедно с нашите съюзници, допълни премиерът.

Какво още да предприемем по дипломатически път?

На въпрос дали след удара на пети кораб се очаква страната да предприеме нещо по дипломатически път Радев отговори „какво още да предприемем – имаме инициатива от трибуната на ООН, имаме инициатива пред генералния секретар на НАТО, регионална инициатива на всички министри“. Мисля, че всичко, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на всички способности на въоръжените ни сили, плюс способностите на съюзниците ни вече сме стигнали до върха на това, което можем да направим, отбеляза Радев.

Мирни преговори

Оттук нататък има едно единствено решение, за да сме сигурни, че атаките ще спрат – това е прекратяване на огъня, сядане на масата за мирни преговори. Докато това не се случи нямаме гаранция какво можем да направим, каза той. Според него дори да имаме средства за въздействие, ние не можем да действаме чисто в правно отношение извън нашите териториални води, защото ще нарушим международното право.

Не се стигна до вдигане на самолети L-39

Премиерът посочи, че е поставил въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа пред генералния секретар на НАТО. Ние бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да можем да въздействаме с тяхното въоръжение по тези дронове, ако бяха навлезли в нашите териториални води, но дотам не се стигна, обясни Радев. Единствената стопроцентова гаранция е прекратяване на огъня и политическа воля за диалог. Мисля, че Европейският съюз и НАТО трябва да се включат в тези усилия, подчерта той.

Ако се докаже какъв е произходът на тези дронове, моментално министърът на външните работи ще извика съответния посланик, за да му връчи протестна нота, заяви Радев. По думите му политическият диалог с руския президент Владимир Путин е започнал от страна на финландския държавен глава Александър Стуб и норвежкия премиер.

Критиките на румънските медии

Относно критики в румънски медии спрямо изказване на Радев по отношение на атаките той заяви: „България не предяви категорични претенции към никоя страна, защото нямахме точни доказателства до момента. Румъния заяви, че агресорът и източникът на тези дронове е Русия, но това не успя да я защити. На следващия ден дронове потопиха кораб, и то в нейните териториални води".

Искам да кажа на всички наши политици, които така убедително насаждат усещането, че ако ние се обявим и кажем: „Вие, Русия, сте източникът на атаката“, и ако размахаме пръст, това ще ни защити. Не може да ни защити и това се случи в Румъния, посочи още Радев.

Корабът беше ударен вчера на около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от 18 души беше спасен, а моряците бяха докарани във Варна. Поразеният с три морски дрона контейнеровоз е потънал около полунощ, съобщиха от Областната администрация във Варна.