Изключително емоционална, полезна и изпълнена с много надежда вечер, посветена на жените, чули диагнозата „рак на гърдата“, събра пациенти, психолози, лекари в залата на Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Събитието е част от инициативата „Бяла лястовица“ на Комплексния онкологичен център в Бургас. Вдъхновяващи истории на дами, преминали по пътя от диагнозата до оздравяването, дадоха пример как малките победи, подкрепата от близките, волята за живот побеждават шока, страха и безсилието. Те дадоха и най-ясното послание към всички жени, които се борят, които разделят живота си на „преди и сега“, които търсят смисъла и сили да продължат и то е: Не сте сами. И да им вдъхнат надежда, че животът продължава, че ще има още много празници, прегръдки с близките хора и пълноценен живот.

В центъра на събитието бяха пациентките. На него присъстваха новият управител на КОЦ-Бургас д-р Николай Киселков – дългогодишен хирург в здравното заведение, уважаван от много жени с рак на гърдата, доц. Ася Консулова – един от най-опитните и търсени специалисти в онкологията в цялата страна, онколози, хирурзи, лъчетерапевти, медицински сестри от КОЦ. Гости бяха зам. кметът Михаил Ненов, ректорът на Бургаския универстите „Акад. Д-р Асен Златаров“ проф. д-р Сотир Сотиров, общински съветници.

Носителката на приз „Бялата лястовица“ Кремена Краева разказа накратко за своя опит с диагнозата и как вече днес живее като здрав човек. Тя е била опора не на една жена, които са в началото на пътя към своето лечение.

Д-р Ани Драголова, което е специалист по образна диагностика, говори за грижата, профилактиката и силата да бъдем една крачка пред страха.

Медицинската сестра от КОЦ-Бургас Ирина Димова, която е едно от най-усмихнатите лица в отделението по „Медицинска онкология“, разказа за своята битка с рака и как вече дори не връща мислите си към този период. Тя днес дава своята помощ и подкрепа към много жени в отделението.

За атмосферата в залата със своето вълшебно изпълнение на цигулка се погрижи талантливата четвъртокласничка Далия.

Всеки от присъстващите записа по едно пожелание върху сърчице, което ще бъде окичено на дървото на надеждата за пациентите на КОЦ.

В края на вечерта розови облаци полетяха към небето над Бургас за всички жени, които се борят с рак на гърдата и да им покажат, че не са сами и надежда има.