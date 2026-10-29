Иновативният музикален проект ще бъде представен на 30 октомври от 19 ч. в залата на Държавна опера – Бургас под диригентството на Димитър Христов

В разнообразната жанрово програма на Бургаската опера предстои едно необичайно събитие – концертът „Дивите корени“, който ще изпълни залата на културния институт с въздействащата сила и красота на неравноделните ритми на българската народна музика на 30 октомври, петък, от 19:00 часа.

Иновативният по своята форма и съдържание проект „Дивите корени“ е на маестро Димитър Христов, диригент на мащабната концертна програма, и е създаден с идеята за съвременно представяне на българския фолклор, пресъздаден през призмата на нова авторска концепция, преплитаща мощният звук на класически хор и симфоничен оркестър с енергията на традиционните български инструменти. „Дивите корени“ предлага чрез уюта на вокално-инструменталното музициране едни от най-добрите песенни и инструментални образци от фолклорната ни традиция, представени блестящо от изключителни съвременни музиканти – солисти на Оркестъра за народна музика на БНР: Мария Стефанова – сопран, Христина Белева – гъдулка, Петьо Костадинов – гайда, Петър Миланов – тамбура, китара, Калоян Минчев – перкусии.

„Идеята се роди преди 10 години и се реализира в София със Софийската филхармония, хоровата капела „Светослав Обретенов“, хор „Ваня Монева“ и оркестъра за народна музика на БНР. Това са 4 огромни състава, като близо 150 души бяхме на сцена. Отделно от това имаше и солисти, участваха Теодосий Спасов, Гергана Попова. Тогава имаше голям отзвук и запитвания нямали пак да се направи. И тази година по повод моята 50 годишнина реших, че отново е време за този концерт. Направихме го преди дни в Сливен и сега сме в Бургас. Искам да спомена и солистите на Оркестъра за народна музика на БНР – Тина Белева, гъдулка, Петьо Костадинов, гайда, Петър Миланов, китара и тамбура и Калоян Минчев-перкусии, както и сопраното Мария Стефанова, която е последна година студент в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, казва в интервю с БНР – Бургас маестро Димитър Христов, диригент на Оркестъра за народна музика на БНР.

В „Дивите корени“ в петък ще участват и оркестърът на Държавна опера – Бургас с концермайстори – Ваня Златева и Христо Белчев, хоровият състав на Бургаската опера с диригент Александър Чепанов, както и оркестърът и хорът на ПФА „Странджа“ – Бургас с ръководител Марио Егов.

Билети за концерта „Дивите корени“ могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, в мрежите на Grabo и Eventim,.