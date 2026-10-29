Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) представи нова онлайн система за актуална информация за състоянието на републиканската пътна мрежа, която ще бъде онлайн след 19 часа днес на адрес traffic.abri.bg. Платформата ще предоставя данни за текущи и предстоящи ремонти, ограничения за движение, натовареност на пътните участъци и средна скорост на преминаващите автомобили. Включена е и информация от метеорологичните станции на агенцията.

Регионалният министър Иван Шишков и представители на АПИ представиха възможностите на системата, чиято цел е да подобри информираността на водачите и да им помогне да планират по-добре пътуванията си.

Първи при представянето говори ръководителят на АПИ инж. Александър Тодоров. Той посочи, че новата система трябва да допринесе за повишаване на безопасността и по-добрата информираност на всички ползватели на републиканската пътна мрежа.

„Искам да призова водачите да тръгват подготвени и информирани на път“, заяви Тодоров. По думите му важна особеност на платформата е възможността информацията да се актуализира в реално време и да достига бързо до гражданите, медиите и навигационните системи.

Министър Иван Шишков обясни, че разработването на платформата е възложено около три месеца преди представянето ѝ. Идеята е водачите да имат достъп до актуална информация за пътната обстановка, включително за задръствания, ремонти и време за пътуване.

Според министъра по-добрата предварителна информация ще позволи на шофьорите да планират маршрутите си и би могла да допринесе за намаляване на пътнотранспортните произшествия. Той отбеляза и необходимостта от подобряване на пътната инфраструктура в България, като подчерта, че улесняването на водачите чрез достъпна информация е важна стъпка в тази посока.

Данните ще се обновяват на всеки 15 минути

Подробности за техническата работа на системата представи Иван Димитров, директор на дирекция „Информационни и технологични системи“ в АПИ.

По думите му платформата е разработена в съответствие с европейските изисквания за предоставяне на пътна информация. Данните се обновяват на всеки 15 минути и се публикуват във формати, които позволяват използването им от различни външни системи и приложения.

Димитров уточни, че разработката не е самостоятелна навигационна система. Тя предоставя официални данни от АПИ, които могат да бъдат използвани от съществуващите навигационни услуги, за да показват по-точно ремонтите, ограниченията и състоянието на пътната мрежа.

По време на представянето беше посочено, че работата по интеграцията с Waze е в заключителен етап.

Едно от основните предимства на платформата е, че първоизточник на информацията е самата пътна агенция. Така данните за планираните дейности и ограниченията могат да бъдат предоставяни официално и да достигат до повече потребители.

Разделение между леки и тежкотоварни автомобили

Системата е организирана в две основни направления – за леки автомобили и за тежкотоварни превозни средства. Това позволява информацията да бъде съобразена с различните ограничения, които важат за отделните категории автомобили.

В платформата са визуализирани текущите ремонти по автомагистралите и пътищата от първи, втори и трети клас. Показват се и предстоящи ремонтни дейности, както и въведени или планирани ограничения за движение на тежкотоварни автомобили.

Особено важна е възможността водачите да виждат не само какво се случва в момента, но и какви дейности предстоят в следващите дни. Това може да бъде от полза както за гражданите, така и за транспортните и логистичните компании, които организират превози и трябва да планират маршрутите си предварително.

Платформата разполага с филтри, чрез които потребителите могат да преглеждат различни видове информация и да се ориентират по-лесно в пътната обстановка.

Новост е информацията за средната скорост

Сред новите функционалности е предоставянето на данни за средната скорост на движение в определени пътни участъци. Информацията се базира на данни от камерите на АПИ, включително толкамери и преброителни камери.

За съответните контролни точки се показва средната скорост на преминаване за 15-минутен период, като се отчита движението в двете посоки. Потребителите могат да получат представа и за натовареността на участъците, което би им помогнало да преценят кой маршрут е по-подходящ за конкретното пътуване.

Според представителите на агенцията тези данни имат значение не само за шофьорите, но и за бъдещото планиране на мерки за пътна безопасност. Натрупаната информация може да бъде използвана за допълнителни анализи на движението и на условията, при които възникват пътнотранспортни произшествия.

Информация за времето и състоянието на настилката

Друга част от платформата е свързана с данните от метеорологичните станции на АПИ. Те предоставят информация за атмосферните условия, включително температурата на въздуха и на пътната настилка.

Тези показатели са особено важни през зимата, когато температурите и състоянието на настилката влияят върху необходимостта от снегопочистване и обработка на пътищата. През лятото данните могат да подпомагат и прилагането на ограничения за тежкотоварни автомобили при високи температури.

Предвижда се системата да бъде надграждана с допълнителни модули и функционалности, така че постепенно да се превърне в централизирана платформа за интелигентни транспортни системи (ITS). Целта е в нея да се обединяват повече данни за пътната обстановка и условията на движение в страната.

Ще показва и препоръчителни обходни маршрути

За работата на системата от оперативна гледна точка разказа Мирослав Ценов, директор на ситуационния център на АПИ. Той обясни, че платформата е предназначена да предоставя официална информация за инциденти, проблеми по пътната мрежа, ремонти и обходни маршрути, включително с данни за сроковете на планираните дейности.

Ситуационният център получава сигнали от Националната система 112, както и по телефонните линии на агенцията. АПИ обменя информация и с Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и други институции.

Според Ценов публичната система може да улесни достъпа до информация особено в натоварени периоди, когато броят на сигналите и запитванията е голям и не е възможно всички граждани да получат незабавен отговор по телефона.

Сред планираните възможности е публикуването на официално препоръчителни обходни маршрути. При затваряне на път заради катастрофа, ремонт или друго събитие агенцията ще може да посочва алтернативни маршрути според конкретната ситуация и натовареността на съседните участъци.

Това ще допълни информацията за задължителните обходи, които се въвеждат при определени ограничения. Препоръките ще могат да бъдат съобразени както с леките автомобили, така и с тежкотоварния трафик.

Платформата ще бъде достъпна през интернет

Системата може да се използва през уеб браузър на компютър или мобилен телефон. По време на представянето беше обявено, че тя ще бъде пусната в работна среда след 19:00 часа, така че потребителите да могат да разгледат функционалностите ѝ.

Основната цел е шофьорите да разполагат с официална информация преди и по време на пътуването, вместо да научават за ограниченията едва след достигането на съответния участък.

Чрез съчетаването на данни за ремонти, ограничения, трафик, средна скорост и метеорологични условия АПИ цели да осигури по-добра предвидимост на пътуванията и да улесни планирането по републиканската пътна мрежа.

От агенцията посочват, че платформата ще продължи да се развива с нови функционалности, а предоставянето на официални данни към навигационните приложения трябва да разшири достъпа до информация за пътната обстановка.