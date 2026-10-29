19-годишният Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 г., излиза от ареста. Окръжният съд в Бургас измени мярката му за отклонение с „Домашен арест“, която ще се изпълнява с електронно проследяване. Магистратите уважиха искането на защитата му и замениха досегашната мярка „задържане под стража“.

Припомняме, че управляваното от 18-годишния тогава Никола Бургазлиев АТВ напусна пътното платно и връхлетя върху пешеходци в Слънчев бряг, като пострадаха петима души, сред които 35-годишната Христина и четири деца. Жената почина след близо три седмици в кома, а малкият ѝ син получи тежки наранявания.

„Съдът прие, че след повече от четиринадесет месеца задържане под стража продължаването на най-тежката мярка за неотклонение изисква особено убедителни, конкретни и актуални основания, които да установяват не само съществуването на опасност от укриване, но и невъзможността тя да бъде достатъчно ограничена чрез по-лека мярка. Съдът съобрази тежестта на обвинението, значителната наказателна перспектива пред подсъдимия и напредналият стадий на съдебното производство, но при липсата на конкретни доказателства за намерение или подготовка за укриване, при чистото съдебно минало на подсъдимия, положителни характеристични данни, установените му трайни семейни връзки в страната и предходното изпълнение на домашния арест без нарушения, според Окръжен съд те вече не са достатъчни да оправдаят продължаването на задържането под стража.

Съдът не прие, че опасността от укриване по отношение на Н.Б. е напълно отпаднала, но счете, че нейният актуален интензитет позволява постигането на целите по чл. 57 НПК чрез домашен арест с електронно наблюдение, тъй като той представлява съществено ограничение на свободата, изразяващо се в забрана подсъдимият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган, поради което по естеството си се приравнява на лишаване от свобода, като два дни домашен арест се считат за един ден лишаване от свобода съгласно чл.59, ал.1, т.2 от НК. Електронното наблюдение осигурява допълнителен контрол върху спазването на тази забрана и възможност за своевременно установяване на нарушение от ОС “ИН“.“, мотивират се от Окръжен съд в Бургас.

Според магистратите мярката за неотклонение „задържане под стража“ не може да представлява форма на предварително изтърпяване на евентуално бъдещо наказание. „Реализирането на наказателната отговорност на подсъдимия, включително определянето на справедливо наказание при установена виновност, се постига не чрез мерките за неотклонение, а чрез произнасянето на съда с присъдата по съществото на обвинението. Изменението на мярката за неотклонение не представлява омаловажаване на тежестта на инкриминираното деяние, на трагичните последици от него или на страданията на пострадалите и техните близки, а е резултат единствено от задължението на съда да съобрази необходимостта и пропорционалността на процесуалната принуда спрямо подсъдимия към съответния стадий на производството срещу него.“, посочват от съда.

Никола Бургазлиев има забрана да напуска страната.

Определението бе подписано с особено мнение от съдията-член на състава. То подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Бургас в седемдневен срок.