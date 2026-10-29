Нова възможност за бургаските творци, културни организации и организатори на фестивали и събития! Министерството на културата обяви публична покана за набиране на предложения за включване в Националния културен календар за 2027 г. Крайният срок за кандидатстване е 27 ноември 2026 г., а предвиденото финансиране достига до 125 000 евро за проект.

Поканата предоставя възможност на културния сектор в Бургас да представи свои инициативи с национално и международно значение, да развие съществуващи фестивали и творчески формати и да предложи нови събития, които да намерят място в културния календар на страната.

Особен интерес за Бургас представлява въведеното за 2027 г. извънредно направление „Съпътстващи културни събития към домакинството на „Евровизия 2027“, по което максималното финансиране е до 60 000 евро за проект. То открива допълнителни възможности за творчески инициативи, свързани с музиката, сценичните изкуства и международния културен обмен.

Националният културен календар за 2027 г. включва пет основни направления:

„Национални събития и фестивали в сценичните изкуства“;

„Национални чествания, годишнини и културна памет“;

„Национални събития в музеи, галерии и библиотеки“;

„Българската култура по света“;

„Важни международни събития в България“.

Максималният размер на финансирането по всяко от тези пет направления е 125 000 евро за проект.

Право да подават предложения имат всички културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата. Всеки кандидат може да представи проекта си само в едно направление, съобразно неговия основен предмет и цели.

Министерството на културата насърчава електронното подаване на документите, подписани с квалифициран електронен подпис, на адрес delovodstvo@mc.government.bg. В полето „Относно“ следва да бъде посочено: „НКК 2027 / [Наименование на направлението]“.

Срокът за подаване на предложения е до 27 ноември 2026 г. включително.

Пълният текст на публичната покана, условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата.

Бургаските културни организации, творчески сдружения и организатори на събития се насърчават да се запознаят с възможностите и да представят своите идеи за Националния културен календар за 2027 г.