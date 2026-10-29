Семейството на 31-годишна жена, починала от усложнения, свързани с епилепсия, съди OpenAI и главния изпълнителен директор Сам Алтман. Близките твърдят, че я е насърчил да намали дозата на жизненоважно лекарство без лекарско наблюдение.

В иска за причиняване на смърт, подаден във Висшия съд на Сан Франциско, се твърди, че чатботът е давал опасни медицински съвети на Боуън Уан. Тя е починала през февруари, след като постепенно намалила дозата на противоепилептичното лекарство ламотригин до пълното му спиране.

Според съдебните документи Уан, бивш служител на Amazon ("Амазон"), от Сиатъл, използвала ChatGPT на английски и мандарин във връзка със здравните услуги в САЩ и процедурата за получаване на право на постоянно пребиваване. След като загубила работата си през ноември 2025 г., Уан започнала да се притеснява, че лекарството влияе на мисленето и способността ѝ да общува, се посочва в иска. Тя вярвала, че подобряването на тези способности ще ѝ помогне да намери нова работа, пише silive.com.

В исковата молба се твърди, че ChatGPT насърчил жената да намали дозата на лекарството си с надеждата да подобри способността си да говори на английски, мандарин и ву, който е един от китайските езици. Според документа чатботът я съветвал и да пренебрегне някои медицински препоръки и подкопавал доверието ѝ в лекарите.

Според иска ChatGPT помогнал на Уан да направи схема за намаляване на дозата ѝ ламотригин от 400 милиграма до почти нула в рамките на 25 дни. В исковата молба се твърди, че тя следвала този план въпреки опасенията, изразени от лекуващия лекар.

Семейството на Уан разбрало, че тя е починала в апартамента си на 14 февруари 2026 г., по време на видеоразговор на живо с неин приятел, се посочва в съдебните документи. Близките ѝ се разтревожили, след като няколко дни тя не се свързала с тях.

Съдебният лекар на окръг Кинг установил, че Уан е починала от внезапна неочаквана смърт при епилепсия (известна като SUDEP). Според иска следсмъртното изследване на кръвта ѝ показало концентрация на ламотригин, равняваща се на около една пета от най-ниската концентрация, смятана за ефективна при нейното състояние.