Турски превозвачи се събраха на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" с искане за отпадане на ограничението за престой до 90 дни в ЕС в рамките на 180 дни и отпадане на визите за Общността за международните шофьори от трети страни. Представители на спедиторски фирми от югоизточната ни съседка бяха подкрепени и от Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и Съюза на международните превозвачи, съобщи БТА.

По данни на турските шофьори на двата гранична пункта с България - "Капъкуле" и "Хамзабейли", вече има над 6000 тежкотоварни автомобила. По данни на Агенция „Митници“ за двата дни 27 и 28 октомври от Турция у нас са влезли общо 650 камиона. За решаване на кризата снощи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе спешен разговор с турския си колега Абдулкадир Уралоглу заради струпването на товарни автомобили на границата от турска страна.

Исканията на превозвачите в Турция

Искаме проблемите да се решат във възможно най-краткосрочен план. Преди 10 месеца получихме обещание да ни бъдат дадени визи, различни от туристическите, все още няма решение, каза председателят на Асоциацията на международните превозвачи в Турция (UND) Шерафетин Арас.

"Шофьорът не е турист. На шофьорите, извършващи международни товарни превози, не може да се налага същото ограничение за продължителността на престоя, каквото се прилага за туристи", пише в разпространено официално становище на организацията. Тя цитира данни на Европейската комисия, според които през 2025 г. стокообменът между Турция и ЕС достига 217,6 милиарда евро. Нашият шофьор не отива в Европа на почивка. Той превозва материалите за производството на фабриките, стоките за рафтовете на магазините и поръчките на производителите, се казва още в обръщението на UND.

Български шофьори блокирани в Турция

С нашите колеги от Турция наистина работим много добре. Тук сме, за да ги подкрепим наистина в техните искания. Смятаме, че конкуренцията не се определя от регулации, посочи председателят на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи Ангел Траков. Той обърна внимание и на факта, че опашката е така организирана от турска страна, че нашите камиони също няма как да преминат. Доколкото разбрах, правителството работи по въпроса, добави Траков.

Проблемът Шенгенска система

Проблемът е така наречената шенгенска система, която е според нас несправедлива. Имайки предвид тромавия правилник на Европейския парламент, това ще се проточи дълго, отбеляза председателят на Управителния съвет на АЕБТРИ Георги Петърнейчев. Той увери, че в момента България дава гратисен период, в който шофьори от трети страни да могат да отидат, да разтоварят, да се върнат и през това време да се търси някакъв компромис за решаване на техния проблем.