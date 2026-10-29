КНСБ ще настоява за минимум 10% средногодишно увеличение на възнагражденията в публичния сектор, за да се компенсира очакваната инфлация. Пред журналисти президентът на синдиката Пламен Димитров заяви, че планираният от държавата ръст от 5% е недостатъчен и ще доведе до реално обедняване на работещите.

Според изчисленията на синдиката инфлацията няма да бяде 5 процента, а ще се движи в границите между 7 и 9 процента. Димитров предложи увеличението да се случи на няколко стъпки, като втората може да започне от началото на април 2027 г.

Президентът на КНСБ подчерта, че административната реформа трябва да върви с аналитични стъпки, оптимизация на персонала и премахване на дублиращи се функции, но успоредно с това трябва да се осигурят допълнителни средства за увеличение на заплатите. По думите му в администрацията има много незаети щатни бройки, които трябва да бъдат анализирани.

Димитров посочи, че все още няма финален вариант на бюджета. Той предложи, ако държавата не иска да дава на отделните ведомства допълнителни средства, те да бъдат оставени в централния бюджет на подчинението на финансовия министър.

Синдикатите очакват правителството да адресира диспропорциите в заплащането. Димитров изрази готовност за преговори, като подчерта, че се очаква повече от 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера след Нова година.