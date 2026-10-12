Черно море трябва да се разглежда не само като регионален въпрос, но и като касателство за всички страни от ЕС и по линия на НАТО, трябва да е ясно как ще се постигне по-безопасно корабоплаване и специално по линия на търговските кораби, това заяви външният министър Велислава Петрова и допълни, че такива атаки вече има и в България, и в Румъния.

"Такава инициатива за мораторуим над атаките на търговски кораби имаше и от страна на Франция, с която ние водим диалог, защото това ще е много важно. Работата по индивидуални атаки и инциденти е един въпрос, но по-важно е как да бъде решено изначално. Видяхте, че има наченки да спре огънят по енергийни структури", допълни Петрова.

"Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно", посочи тя и допълни, че ще настояват за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове.

Министър Петрова участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи“, което се провежда в Люксембург. Министрите на външните работи ще обсъдят руската агресия срещу Украйна и ескалиращата хибридна кампания срещу Европейския съюз и държавите членки, ситуацията в Близкия изток и други актуални въпроси от международния дневен ред. Те ще обменят мнение и относно въздействието на разширяването върху сигурността и отбраната на ЕС.

МВнР не е било уведобено за прибирането на Ива Михайлова в България, това обясни още Велислава Петрова.

"Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия. Важното в случая е тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да ѝ бъде осигурено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че при един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до някакви отчаяни действия", каза Петрова и допълни, че България оказва подкрепа по дипломатическа линия за случая.

"Знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво. Както Министерството на външните работи, така и премиерът и президентът поставяха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития със съгласието от македонска страна тя да бъде прегледана от български лекар в РСМ", посочи МВнР министърът.