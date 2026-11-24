Самолет, пътуващ от Мадрид за София, е бил принуден да извърши аварийно кацане в Барселона през нощта заради технически проблем с единия от двигателите. Информацията е на Нова тв, позовавайки се на пътник от борда.

По думите му около 20-30 минути след излитането се чул силен шум, последван от сериозни вибрации в самолета.

По информация на NOVA пътниците са били уведомени за проблем с левия двигател. Според свидетелски разкази от него са излезли пламъци.

„Аз бях отдясно, но от левия двигател излязъл огън“, разказва източникът ни.

Самолетът е бил отклонен към Барселона, където е кацнал, а пътниците са били свалени от борда. Те вече са настанени в хотел, малко по-късно ще бъдат извозени и в 11:00 часа ще излетят за България.

Все още няма официално потвърждение за естеството на техническата неизправност.