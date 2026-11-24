Почитаме паметта на света великомъченица Екатерина.

Света Екатерина живяла в края на трети и началото на четвърти век. Била дъщеря на знатни родители от град Александрия в Египет.

Екатерина била много умна и ученолюбива девойка. На осемнадесет години вече притежавала много познания върху гръцката и римската книжнина и философия. Когато нейните родители ѝ говорели за женитба, тя им заявявала, че ще встъпи в брак с онзи, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Наистина, младежи от много богати семейства искали ръката на красивата Екатерина, но тя никого не одобрила.

Майката ѝ била тайна християнка и затова я изпратила при своя духовен наставник - един пустинник, който подробно запознал девойката с истините на християнската вяра и тя също станала убедена християнка.

В началото на четвърти век император Максенций, сина на Максимиан, за да спечели популярност сред народа, отначало обявил търпимост спрямо християните, но не след дълго организирал нови гонения срещу тях.

В Александрия християните също били преследвани и принуждавани да се отказват от вярата си. Екатерина обаче не се уплашила, а смело и с достойнство говорела на всички, че Иисус Христос е единственият истински Бог и не трябва да се почитат езическите божества. Затова по нареждане на управителя на Александрия младата християнка била заловена и убеждавана да се отрече от вярата си.

Скоро обаче станало ясно, че не само не могат да я убедят, но и някои от събеседниците на Екатерина се убедили от нейните основания и приели християнската вяра. Тогава управителят заповядал да я подложат на жестоки мъчения с надеждата тя да се огъне и да се отрече от Христос. Била привързана към едно колело с остри зъбци, но по чудо колелото се разпаднало и затова накрая мъченицата била обезглавена. Това станало през 305 г.

На 24 ноември, когато Българската православна църква почита света великомъченица Екатерина, имен ден празнуват: Екатерина, Катерина, Катя, Катина, Катинка, Катрин, Кейт, Кети, Кина, Тина, Тинка, Кика, Кинка, Карина, Катин и Кати.