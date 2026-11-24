Разследването за предполагаемата организирана схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е на път да премине в Софийската градска прокуратура. Това ще стане след разглеждането на исканията за мерки за неотклонение на задържаните, които първо трябва да бъдат внесени в Районния съд в Разград. При мащабната полицейска операция в понеделник бяха задържани 14 души, сред които лекари, посредници и получатели на неистински документи. Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров разкри пред Нова телевизия как ще продължи разследването и по какъв начин е действала предполагаемата схема.

Първо мерките за задържаните, после делото отива към София

Материалите от полицейската операция са пристигнали през нощта в Разград, където прокуратурата подготвя исканията за мерки за неотклонение. След произнасянето на районния съд се очаква досъдебното производство да бъде изпратено по компетентност на Софийската градска прокуратура.

Причината е, че основната част от предполагаемата престъпна дейност е извършвана на територията на столицата. Според Тихомир Тодоров разследващите разполагат с данни за организирана схема, в която са участвали медици и посредници, осигурявали документи с невярно съдържание. Новото разследване е образувано през май тази година.

Четирима лекари и шестима посредници

До момента са установени четирима лекари, като всички са от София. Прокурорът изрично уточни, че сред разследваните медици няма представители на лечебни заведения от Разградска област.

Посредниците са били повече от лекарите. Петима са действали в столицата, а един е установен в Разградско. Именно чрез тях хората, които искали да получат неправомерно решение за инвалидност, достигали до медицинските специалисти.

„Посредникът е този, който стои между желаещите да се пенсионират по порочен начин и лекарите, за които ние знаем, че са от град София и са четири на брой“, обясни Тодоров.

Разследват как са подменяни диагнозите

Според събраните до момента данни схемата е започвала с човек, който не отговарял на условията за желания процент инвалидност. Той се свързвал с посредник, който срещу заплащане организирал издаването на медицински документи.

Разследващите подозират, че в тези документи са били вписвани заболявания, различни от действително установените при прегледите. Впоследствие те служели като основание за издаване на ТЕЛК решения. Все още не е изяснено какви суми са получавали отделните участници и как са били разпределяни парите.

При операцията на 23 ноември бяха извършени претърсвания на девет обекта в София, Разград и Враца. По информация на прокуратурата продължава работата по установяване на всички замесени лица и конкретната им роля.

Друго дело със 270 фалшиви ТЕЛК-а вече влиза в съда

Тихомир Тодоров направи важно разграничение между настоящата операция и предишно разследване в Разградско. При него само в град Цар Калоян са били установени 270 души с неистински ТЕЛК решения. По този случай вече са изготвени три обвинителни акта, с които делото влиза в съда.

Прокурорът подчерта, че двете разследвания са самостоятелни и не бива да бъдат смесвани. При новата операция основните действия са били в София, а разследването е насочено към връзките между посредниците, медицинските специалисти и получателите на документите.

Експерти настояват за промяна на цялата система

На фона на разследването изпълнителният заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов предупреди, че проблемът с неправомерните решения за инвалидност съществува от години. Според него интересът към подобни документи е свързан не само с получаването на пенсия, но и с данъчни облекчения, месечни помощи и други социални права.

Иванов настоя да се промени подходът при медицинската експертиза, като акцентът бъде поставен върху реалната работоспособност и функционалните потребности на хората. Той отправи критики и към нормативните промени от 2019 и 2023 г., които според него позволяват натрупване на проценти за различни заболявания.

Бившият член на Надзорния съвет на НЗОК д-р Николай Болтаджиев също поиска промени. Той посочи, че след въвеждането на случайното електронно разпределение на документите между ТЕЛК комисиите злоупотребите могат да започват още при изготвянето на първоначалните медицински становища. Сред предложенията му са отделяне на медицинската експертиза от болниците, използване на изкуствен интелект за подпомагане на оценките и по-широко прилагане на трудоустрояването според заболяването.