Предимно слънчево, но значително по-студено ще бъде времето във вторник, 24 ноември. Облачността над страната ще намалее, но със северозападния вятър ще продължи нахлуването на студен въздух.

Жълт код за бурен вятър в 18 области

За 18 области в Северна и Югозападна България е обявен жълт код за силен вятър. Очаква се северозападният вятър да достига скорост от 14 до 19 метра в секунда, с пориви до 24 метра в секунда.

В останалите райони на Западна, Южна и Югоизточна България вятърът ще бъде до умерен.

Температурите ще паднат до минус 3 градуса

Застудяването ще продължи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 4° и 9°.

В столицата ще има разкъсана облачност и няма да вали. Вятърът ще бъде до умерен, но ще носи студен въздух. Минималната температура ще бъде около минус 2°, а максималната – около 4°.

В планинските райони ще бъде предимно слънчево, но ще духа силен до бурен северозападен вятър. Студеното нахлуване ще продължи, като максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 6°.

По северното Черноморие ще има разкъсана облачност, докато в останалите райони ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен, временно силен от северозапад. Максималните температури ще достигат 8°-10°.

Температурата на морската вода е между 12° и 15°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В голяма част от Балканския полуостров ще бъде слънчево. По-значителна облачност се очаква в района на Карпатите, където ще продължи да вали сняг. В южните части на полуострова също временно ще има повече облаци, но без валежи.

Северозападният вятър ще доведе до съществено понижение на температурите. Прогнозните максимални стойности са 4° в София, 6° в Белград, 8° в Букурещ и Скопие, 9° в Истанбул, 11° в Солун и 19° в Атина.