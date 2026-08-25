В периода 26-29 август зала „Арена Бургас“ ще бъде домакин на мачовете от квалификациите на Шампионска лига по футзал с участието на българския първенец „Амиго Северозапад“. Така за първи път в историята си Бургас ще приеме срещи от най-авторитетния клубен турнир на Стария континент.

Жребият за предварителния кръг на квалификациите, който бе изтеглен в началото на юли, отреди на „Амиго Северозапад“ място в Група H, където българският отбор ще се изправи срещу шампионите на Финландия, Молдова и Андора – „Футзал Мед Макс“, „ФК Клик Кишинев“ и „Рейнджърс ФК“.

Билетите за двубоите може да бъдат закупени от партньорската мрежа на Eventim, а всички приходи от продадените пропуски ще бъдат дарени за благотворителна кауза.

„За нас като град домакин е изключително престижно да приемем събитие от подобен ранг. Надяваме се предстоящите мачове да се превърнат в истински футболен празник – и то не само за феновете от региона на Бургас. Привърженици от цяла България са добре дошли да подкрепят българския шампион“, заяви зам.-кметът на Бургас с ресор „Спорт и туризъм“ Манол Тодоров.

„Много сме щастливи, че нашият отбор ще бъде домакин на тези квалификации. Благодарим на Община Бургас за подкрепата, която ни оказва още от самото начало. Ще се постараем да зарадваме българската публика с атрактивна игра и позитивни резултати”, заяви от своя страна Билян Балинов, президент на „Амиго Северозапад“.

В края на миналия сезон отборът на „Амиго“, воден от Делян Койчев, спечели по безапелационен начин своята четвърта шампионска титла на България, като завърши сезона без загуба – 23 победи и 1 равенство. Срещите от квалификациите на Шампионска лига по футзал ще бъдат излъчени пряко в ефира на БНТ3.

Ето и пълната програма за мачовете в „Арена Бургас“:

Сряда, 26 август:

16:30 ч. „Футзал Мед Макс“ (Фин) – „Рейнджърс ФК“ (Анд)

19:30 ч. „ФК Клик Кишинев“ (Мол) – „Амиго Северозапад“ (БЪЛ)

Четвъртък, 27 август:

16:30 ч. „ФК Клик Кишинев“ (Мол) – „Футзал Мед Макс“ (Фин)

19:30 ч. „Амиго Северозапад“ (БЪЛ) – „Рейнджърс ФК“ (Анд)

Събота, 29 август:

16:30 ч. „Рейнджърс ФК“ (Анд) – „ФК Клик Кишинев“ (Мол)

19:30 ч. „Амиго Северозапад“ (БЪЛ) – „Футзал Мед Макс“ (Фин)