Десет дни музика, срещи, емоции, хубава храна и театър под небето превърнаха Boom Summer Fest в едно от най-мащабните събития на лятото. Финалът на фестивалния маратон постави седмото издание на Teen Boom Fest, което по традиция събра над 12 000 младежи и родители. Инициативата превърна сцената не само в място за забавление, но и в пространство за важни разговори. В зона "Вдъхновители" специални гости бяха Пламен Йотински, който след дълга зависимост към момента има Център за подкрепа. Във втория ден на мястото на вдъхновителите застана слепият маратонец Виктор Асенов, който доказва, че човешкият дух не познава граници.

Сред най-силните послания на фестивала бе кампанията срещу употребата на фентанил. Инфлуенсъри, артисти и популярни лица се обединиха около каузата и призоваха младите хора да бъдат внимателни, информирани и да не подценяват опасността, която крие наркотикът. Посланието стигна директно до публиката – чрез езика и лицата, на които младото поколение има доверие.



"Благодаря на всички млади хора, които обикнаха Teen Boom Fest и са част от тази мечта, която не спира да се развива, на всички родители, на Община Бургас за подкрепара, на партньорите и на моя екип ", каза основният организатор Михаела Богданова в приветствието си.



За първа година най-мащабната младежка платформа презентира "Зона на знанието". В нея се включиха студенти и преподаватели от НХА Филиал Бургас, Софийски университет "Св. Климент Охридски" Филиал Бургас, НАТФИЗ -Филиал Бургас . Спациален гост в пространството на колеж "Любен Гройс" в Бургас бе актьорът Димитър Маринов, който през 2019 година стана първият български актьор, качил се на сцената на Оскарите , след като филмът "Зелената книга", спечели наградата за най-добър филм.



"Вярвам, че младите хора на Бургас ще са най-емоционалната публика през май, когато ще сме домакини на Евровизия.Teen Boom Fest e едно от най-успешните събития в културната програма, а Кампанията срещу фентанила е нещо с което може да се гордеем" сподели заместник-кметът по "Култура и вероизповедание" Диана Саватева.





През десетте фестивални дни Boom Summer Fest предложи разнообразна програма, която привлече публика от различни възрасти. Специално място зае подкаст формата, в който участваха Елизабет Методиева, Стефан Попов Чефо, Асен Кокушев, Мария Силвестър, Юлиан Костов, Мирела Илиева и Евгени Генчев.

Музикалната програма също беше сред големите акценти. Публиката се срещна с Криско, преживя специална рап вечер с Гумени Глави и едни от популярните имена на българската сцена, а сред звездните моменти бяха концертите на ABBA Symphonia, театърът „Мръсното копеле“ с Асен Блатечки и още редица събития.

Финалът с Teen Boom Fest отново показа, че събитието има своя собствена публика и е превърнало седемте си издания в устойчива платформа за среща между млади хора, музика, популярни лица и важни обществени каузи.



А искате ли зимен Teen Boom Fest?



Teen Boom Fest 2026 се реализира с подкрепата наYеtell, Парти агенция "Кригея", Банка ДСК, Burgas Plaza Mall, Агенция Митници, Международен младежки център, Съвет за наркотични вещества към Община Бургас,МКБППМН,Пожарна безопасност и защита на населението Бургас, ОД МВР Бургас, МАГС Секюрити България ЕООД и др.