„Не знам какво разбирате под „топ полицаи“, но ще ви кажа какво наложи смяната. На мен направи изключително впечатление това, което се случваше в бургаската полиция – абсолютно нетърпимо големи групи полицейски служители да служат на структури, на сили, на хора извън системата. Като министър аз няма да допусна това нещо.“, това заяви министърът на вътрешните работи по повод новината за отстраняването на ръководни кадри от ОДМВР-Бургас. Те са комисар Асен Фортунов- началинк „Икономическа полиция“, комисар Марин Димитров – Охранителна полиция, комисар Иван Малинов – началник Криминална полиция и комисар Златко Пеев – началник на отдел „Разследване“.

„Това нещо трябва да приключи, тоест на територията на Бургас всеки един, независимо какъв прякор има, трябва да му е ясно, че Областната дирекция в Бургас се управлява от Министерството на вътрешните работи, в частност от министъра. И навсякъде на територията на страната, където установя подобни практики, ще има смени дотогава, докато няма служители с необходимия интегритет и професионализъм. Това наложи промените.!“, каза министърът.