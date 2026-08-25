„Всяко едно осъзнаващо себе си общество трябва да цени гражданската доблест. В контекста на събитията от последните месеци, в контекста на наркоразпространението сред младите хора, в контекста на агресията, на която станахме свидетели, ние трябва да ценим високо и да отличаваме подобни прояви. И трябва да се радваме, че все още има немалко млади хора, възпитани в този дух“. - С тези думи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се обърна към 16-годишния Стилиян Трендафилов и Тонислав Леков (на 17 г.), които успяха да предотвратят огромен пожар в несебърското село Кошарица, включиха се активно в гасенето на пламъците и така да допуснаха огънят да достигне към къщите.

За проявената смелост и гражданска доблест министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ги награди лично на специална церемония пред сградата на Областната дирекция на МВР. ДМВР – Бургас.